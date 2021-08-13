ПСБ: В отсутствие улучшения динамики цен на нефть индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3850-3900 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

К концу недели позитивные настроения на мировых рынках вновь ослабли. Второй день подряд откатывался индекс развивающихся стран MSCI EM (-0,5%), не смогли развить повышательную динамику, ввиду остающегося крепким доллара, цены на нефть и большинство ключевых промышленных металлов (кроме «идейного» никеля). Скудость экономического календарь также способствовала несколько более консервативному настрою инвесторов на малоактивных летних рынках – опубликованные в четверг недельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США совпали с ожиданиями (375 тыс.), однако предыдущие цифры как количества заявок, так и числа американцев, получающих пособия, были пересмотрены в сторону повышения (первые на 2 тыс, до 387 тыс., вторых – на 50 тыс., до 2,98 млн.). В результате на рынке США инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыли по акциям сырьевых компаний и обрабатывающей промышленности. Впрочем, спрос на акции hi-tech, пусть и умеренный, сохранился, позволив индексам NASDAQ Composite и S&P500 прибавить по 0,3%, причем последний смог вновь обновить исторические максимумы, продолжая тяготеть к «круглому» уровню в 4500 пунктов.

Сегодня утром ситуация на мировых рынках развивается в умеренно негативном ключе. Так, ключевые азиатские биржевые индексы вновь преимущественно в «красной» зоне, хотя австралийский рынок и подрастает. Под умеренным давлением цены на нефть. Фьючерсы на американские и европейские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия, лишая явных ориентиров. Мы, впрочем, пока не видим сильных оснований для развития коррекционных настроений на фондовых рынках развитых стран и в сырье, что позволяет ожидать сегметированности спроса на активы развивающихся рынков.

Сегодня ожидается публикация предварительного значения индекса потребительской уверенности в США от университета Мичигана, мы надеемся на улучшение настроений на глобальных рынках к концу дня. На сильное улучшение динамики рынков не рассчитываем – в понедельник выйдет ключевой блок данных по КНР (пром. производство, розничные продажи), который может и сформировать отношение к ЕМ и ключевым видам сырья на ближайшие дни.

По итогам четверга индекс МосБиржи (+0,3%) пытался продвинуться к верхней границе диапазона 3850-3900 пунктов, однако растерял часть внутридневных приобретений из-за ухудшения ситуации на рынке нефти и ослабления спроса на ключевые «голубые фишки». В лидерах торгов вновь остались акции нефтегазового сектора, ведомые бумагами НОВАТЭКА (+1,6%) и Газпрома (+1,0%): первые смогли обновить исторические максимумы, вторые - закрыли постдивидендный гэп на фоне исключительно благоприятной конъюнктуры рынка газа в Европе. Сильно смотрелся и потребсектор. Тут отметим спрос на Магнит (+1,3%), развитие ралли в Белуги (+8,3%) и приближение к уровням до дивидендной «отсечки» ГК Черкизово (+1,4%). А вот в акциях финсектора (ВТБ: -2,0%; Сбер: -0,4%) и сталелитейных компаний (Северсталь: -1,4%; НЛМК: -0,9%) наблюдалась тенденция к фиксации прибыли. Под давление продавцов подпали и отдельные «фишки» других секторов, в первую очередь электроэнергетического, ряд из которых так и не могут отойти от минимумов (Интер РАО: -1,4%; Россети: -0,9%; ФСК: -0,4%). Мы продолжает позитивно смотреть на российский рынок акций, но полагаем, что сегодня, в отсутствие улучшения на рынке нефти, индекс МосБиржи не сможет продолжить повышение и останется в диапазоне 3850-3900 пунктов. Из важных внутренних новостей, способных оказать поддержку рынку - финотчетности Роснефти, Алроса и РУСАЛА за 2 кв.

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