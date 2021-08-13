ПСБ: Мы пока не видим сильных оснований для развития коррекционных настроений на фондовых рынках развитых стран и в сырье

Пара доллар-рубль в течение торгов пятницы может попытаться вернуться к середине нашего текущего целевого диапазона 73-75,5 руб.

Мы продолжает позитивно смотреть на российский рынок акций, но полагаем, что сегодня, в отсутствие улучшения на рынке нефти, индекс МосБиржи не сможет продолжить повышение и останется в диапазоне 3850-3900 пунктов

Кривая доходности ОФЗ сегодня может сместиться вверх еще на 2-4 б.п.

Выручка Х5 (ПОКУПАТЬ) увеличилась на 10,7%, до 546,5 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение рентабельности бизнеса объясняется ростом логистических расходов и более дорогой рабочей силой. Оцениваем результаты как нейтральные. Рекомендуем «покупать» акции X5 Group, целевой уровень – 2800 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»