Росбанк: Акции завершают неделю разнонаправленной динамикой

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Акции завершают неделю разнонаправленной динамикой. Индексы в США и Европе выросли вопреки рискам из-за дельта-штамма (S&P 500 +0.3%, Euro Stoxx 600 +0.1%). Источником негативных настроений остается азиатский регион: китайские индексы вновь корректируются вниз, теряя сегодня 0.5-0.9% на опасениях ужесточения регулирования рынков капиталов со стороны китайских властей и ужесточения карантинных ограничений.

Базовые ставки: Доходность UST’10 протестировала 1.37% годовых на вчерашних максимумах, однако быстро вернулась к уровням 1.35% — сказались проведение аукциона в США по размещению 30-летних бумаг, а также сильная порция недельных статданных по американскому рынку труда.

Сырьевой рынок: Баррель Brent сместился к нижней границе диапазона $70-72 на фоне снижения прогнозов восстановления сырьевого спроса со стороны МЭА на конец этого года в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Тройская унция золота подорожала до $1758 (на момент комментария) на фоне коррекции индекса доллара DXY до 92.9 п.

Мировые валюты: Евро-доллар стабилизировался в интервале 1.173 – 1.174. Пара пока не демонстрирует инициативы, вероятно, в ожидании косвенных намеков от американского регулятора относительно предстоящей конференции Джексон Хоул. Ближайший комментарий от главы ФРС США Дж.Пауэлла запланирован на 17 августа, поэтому даже уверенная экономическая статистика не отражается на волатильности курса.