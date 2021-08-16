ПСБ: Финансовые результаты Роснефти по итогам 2 кв. 2021 г.

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 2 кв. 2021 г. представила Роснефть. Результаты оказались лучше ожиданий рынка. Отмечаем увеличение рентабельности EBITDA до 25,9% и рост чистой прибыли в 5,4 раза. С учетом полученных результатов и исходя из дивидендной политики, акционеры Роснефти могут рассчитывать на высокие полугодовые дивиденды.

Роснефть отчиталась за 2 кв. 2021 г. лучше ожиданий. Выручка выросла более чем в 2 раза (+108,6% г/г), до 2167 млрд руб. Это обусловлено ростом цен на нефть, несмотря на сокращение объемов добычи ЖУВ (-3,4% к уровню 2 кв. 2020 г.) вследствие ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

EBITDA показала рост в 3,4 раза (+235,9% г/г), до 571 млрд руб. преимущественно благодаря ценовому фактору и положительному эффекту «обратного акциза». На фоне роста EBITDA выросла и рентабельность – до 25,9% по сравнению с 15,8% во 2 кв. 2020 г. По итогам 2 кв. 2021 г. Роснефть получила чистую прибыль в размере 233 млрд руб. (рост в 5,4 раза). Получение такого результата обусловлено ростом операционной прибыли. Рентабельность по чистой прибыли составила 10,8%.

Капитальные затраты Роснефти во 2 кв. 2021 г. выросли на 30,2% - до 237 млрд руб. Рост капитальных затрат связан в основном с началом работ по одному из ключевых проектов компании – Восток Ойл — и наращиванием объемов бурения Юганскнефтегаза.

Несмотря на рост капитальных затрат, свободный денежный поток стал положительным и составил 315 млрд руб., что обусловлено увеличением операционного дохода.

Долговая нагрузка Роснефти на конец 2 кв. 2021 г. составила 1,7х (соотношение чистый долг/EBITDA), что является вполне комфортным уровнем.

Мы положительно оцениваем результаты Роснефти, отмечая, что снижение производственных результатов из-за участия в соглашении ОПЕК+ замедляется, и компания нарастила рентабельность и получила прибыль. Мы полагаем, что в 3 кв. 2021 Роснефть продолжит улучшать производственные показатели на фоне чуть лучшей ситуации со спросом и смягчения условий ОПЕК+. А рост цен на нефть и нефтепродукты окажет поддержку финансовым результатам. С учетом текущей дивидендной политики Роснефти (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) мы полагаем, что акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам 1 полугодия. Дивиденд за 1 полугодие 2021 г. может составить около 20 руб./акцию, что дает ориентировочно 3,5% доходности. Отметим планы компании и по увеличению производства водорода в 2 раза в 2023 г., до 1,32 млн т., которые актуальны в условиях роста значимости ESG, в частности, темы чистой энергетики. Мы рекомендуем «покупать» акции Роснефти с целью в 645 руб. за акцию, потенциал роста от текущей цены – 16%.

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