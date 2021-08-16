«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный. Статистика китайского производства за июль указала на проблемы в экономике из-за распространения нового штамма COVID-19.

Сырьевые контракты и валюты риска оказались под давлением. Поэтому ждём падение российского рынка в начале дня в пределах 0,5%-1,0%. Рубль на утренних торгах терял более 0,2% против доллара США.

Итоги прошлой недели

На прошлой неделе индекс МосБиржи поднялся с 3805,36 п. до 3873,00 п., а РТС с 1632,87 п. до 1666,44 п. Пара EUR-USD выросла с $1,1763 до $1,1797. Пара USD-RUB упала с 73,49 до 73,21, а EUR-RUB осталась на уровне 86,38. Нефть Brent подешевела за неделю с $70,70 до $70,59 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1763,10 до $1775,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust упали с 1025,29 тонн до 1021,79 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4436,52 п. до 4468,00 п.

Прошедшая неделя оказалась вполне удачной для активов, хотя статистика была тревожной. Потребительские цены в США показали небольшое снижение по стержневому CPI до 4,3% с 4,5% в июне. Однако цены производителей США продолжили рост до 7,8% в июле с 7,3% в июне. Представители ФРС начали говорить о том, что уже в сентябре есть вероятность действий в отношении количественной программы смягчения. Впрочем, голосующий член Комитета по операциям на открытом рынке президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс всё же предпочитает подождать. На рынке нефти больше негатива, хотя он касается краткосрочных перспектив. Распространение Delta штамма COVID-19 привело к возвращению карантинных мер в Китае, что уже сказывается на текущем спросе. Банки вслед за МЭА начали ухудшать свои прогнозы по нефти на ближайшие месяцы. Тем не менее, дисциплина ОПЕК+ пока находится на высоком уровне и дефицит всё же сохраняется, защищая актив от обвала. Предстоящая неделя будет относительно спокойной, так как статистика по инфляции появится лишь в Японии и еврозоне. Однако во вторник ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а это уже повод для повышенной волатильности на рынках.

События предстоящей недели

Япония в понедельник опубликует обновлённую оценку ВВП за II квартал. Ожидается рост на 0,7% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. В Китае большой пакет статистики, включающий цены на жильё, промышленное производство и розничные продажи. Ожидается, что рост промышленности в июле замедлился до 7,8% с 8,3% в июне, а рост розничных продаж снизился до 11,5% с 12,1% в июле. В США в этот день публикуется индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается снижение до 29,0 п. по сравнению с 43,0 п. в июле. В России отчётность по МСФО предоставят «Русская Аквакультура», «Акрон», «РусАгро», Head Hunter.

Резервный Банк Австралии опубликует протокол своего последнего заседания во вторник. В Великобритании выйдут данные по безработице. Ожидается её сохранение на уровне 4,8%. Днём в еврозоне выходят данные по объёмам строительства, а также пересмотр оценки ВВП за II квартал. Впрочем, ожидается сохранение прежней оценки 2,0% квартального роста. В США розничные продажи за июль, когда они могли снизиться на 0,2%. Промышленное производство в США могло повыситься на 0,5% за июль. Далее индекс рынка жилья от NAHB. Позже вечером выступает глава ФРС Джером Пауэлл. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России отчётность по МСФО предоставят «М.Видео», OZON Holdings. Совет директоров Группы «Черкизово» рассмотрит вопрос дивидендов.

Япония в среду может сообщить о падении базовых заказов в машиностроении на 2,8% за июнь. Также выйдет статистика по экспорту и импорту. Ожидается рост экспорта на 39% в июле, а импорта на 35,1%. Резервный Банк Новой Зеландии может повысить ставку на 25 базисных пункта до 0,5%. Инфляция в Великобритании могла замедлиться до 2,3% в июле с 2,5% в июне. В еврозоне уточнят инфляцию, но изменений первоначальной оценки 2,2% в июле не ожидается. В США выйдет статистика по новым строительствам и разрешениям на них. Далее отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером в США опубликуют протокол последнего заседания ФРС. В России выйдут цены производителей. Отчётность по МСФО предоставят «Белуга», МТС.

Австралия в четверг может сообщить о росте безработице в июле до 5,0% с 4,9% в июне. В Европе выйдет статистика счёта текущих операций за июнь. В США первичные обращения за пособием по безработице, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается что индекс поднимется до 25,0 п. с 21,9 п. в июле. Вечером индекс опережающих экономических индикаторов США. В России статистика роста реальных зарплат, розничных продаж за июль и безработицы. Отчётность по МСФО предоставят Группа «Черкизово», «Магнит», QIWI, «Газпром Нефть», N+Group,

Япония в пятницу публикует данные по инфляции. Ожидается, что общенациональный базовый индекс потребительских цен сократит своё годовое падение до -0,4% с -0,5% в июне. Розничные продажи в Великобритании могли увеличиться на 0,5% за июль. Цены производителей Германии могли ускорить рост в июле до 9,2% с 8,5%. В США только отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО предоставят «Ленэнерго», «Московская Биржа», «Распадская».

Новая волна коронавируса тормозит Китай

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Японские акции под давлением крепкой иены, а китайский рынок рассчитывает на правительственные стимулы на фоне слабых макроэкономических данных.

Китайская экономика оказалась в плену негативного влияния Delta штамма COVID-19. Рост промышленного производства в июне замедлился до 6,4% при ожиданиях 7,8% и 8,3% в июне, а розничные продажи замедлили рост до 8,5% при ожиданиях 11,5% и 12,1% в июне. Цены на жильё в КНР также замедлили рост до 4,6% в июле с 4,7% в июне. Народный Банк Китая не стал дожидаться провала рынка и влил в финансовую систему страны 600 млрд юаней. Финансовый сектор оказался среди фаворитов. Однако бумаги технологичных компаний продолжают снижаться. В китайской официальной прессе вновь звучат призывы к более жёсткому регулированию сферы онлайн игр. Соответственно, в Гонконге преобладали продажи акций IT сектора.

Японский рынок снижался. Помогали ему в этом укрепляющаяся иена и негативная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Меж тем рост ВВП страны в II квартале оказался на уровне 1,3% в годовом выражении при ожиданиях 0,7%. Промышленное производство Японии выросло за июнь на 6,5% при ожиданиях 6,2%. Давление сильной иены ощутили, прежде всего, акции экспортёров, как, например, Toyota Motor, Honda Motor. Сильные отчёты и позитивные прогнозы помогли акциям Fujifilm Holdings и Citizen Watch показать рост более 7%.

На Forex доллар немного усиливал свои позиции. DXY торговался выше 92,50 п. Валюты риска слабели от 0,2% в CAD до 0,5% в AUD.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 27487,34 п. (-1,75%),

Hang Seng - 26127,67 п. (-1,00%),

Shanghai Composite - 3522,44 п. (+0,17%).

В Австралии может появиться нефтегазовый гигант

Слабая китайская статистика по промышленному производству оказала негативное влияние на сырьевые контракты. Соответственно, нефть и промышленные металлы были под давлением.

Кроме того, в США растёт число активных нефтяных буровых. За прошлую неделю оно увеличилось на 10 штук до 397 единиц.

Сырьевая корпорация BHP Billiton поделилась планами о возможной продаже своих активов по добыче нефти и газа. Пока основным покупателем рассматривается австралийская Woodside, но официальных заявлений на этот счёт ещё нет. В Woodside рассматривают вариант слияния с активами BHP Billiton через покрытие их новыми акциями. Естественно, что бумаги компании оказались под давлением на фоне перспектив дополнительной эмиссии в объёме около $15 млрд.

По состоянию на 9:00 мск: