ПСБ: Китайские данные стали триггером для снижения цен на нефть

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть начали торги понедельника со снижения более чем на 1% на фоне слабых статданных по Китаю. Так, промпроизводство и розничные продажи за июль резко замедлились и оказались слабее ожиданий. Новые ограничения из-за коронавируса сказались на бизнес-процессах, подтверждая опасения, что восстановление экономики КНР под угрозой. Это становится дополнительным триггером для снижения цен на нефть (особенно после неутешительного прогноза МЭА, опубликованного на минувшей недели), на наш взгляд. Мы полагаем, что в начале текущей недели Brent может опуститься к 68 долл./барр.
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