ПСБ: Конъюнктура мировых фондовых рынков от 16 августа 2021 г.

Мировые рынки в конце недели вновь не смогли показать единой динамики. Индекс развивающихся стран MSCI EM (-0.8%) продолжил снижаться, ведомый «весовым» китайским рынком, а вот рынки Европы и США – дружно, хотя пусть и незначительно, на 0,2%-0,4%, подросли. Росту основных индексов в США не воспрепятствовали и достаточно шоковые данные по потребительской активности в США: индекс от университета Мичигана, по предварительной оценке, снизился до 70,2 пунктов, минимум с конца 2012 года. Консенсус Reuters предполагал, что индикатор останется на уровне предыдущего месяца, у отметки 81,2 пункта. Перспектива спада потребительской активности на фоне распространения дельта-штамма Covid-19 негативно отразилась на акциях потребительского сектора и промышленности. Однако привела к заметному ослаблению доллара (что поддержало сырье и рынки ЕМ) и к оживлению спроса на отдельные ключевые «фишки» hi-tech, в сочетании с позитивной отчетностью Walt Disney (+1.0%) обеспечив минимальный рост индексам S&P500 (+0,2%) и Dow Jones IA (+0,04%) обновить исторические максимумы. Отметим, что торговая активность в США была пониженной, ввиду обилия значимых экономических новостей понедельника.

Сегодня утром на рынках преобладают негативные настроения. Фьючерсы на американские и европейские индексы снижаются. Большинство ключевых азиатских биржевых индексов также несет ощутимые потери, отыгрывая как слабость индекса Мичигана, настраивающего на негативный сюрприз по цифрам по пром. производству и розничным продажам в США, выходящим сегодня. Блок данных по КНР также не оказал сегодня поддержку общерыночному сантименту, оказавшись заметно хуже ожиданий: промышленное производство в Поднебесной в июле выросло на 6,3% г/г против 8,3% г/г месяцем ранее, темпы роста розничных продаж, впервые с января не оказались двузначными (+8,2% г/г, месяцем ранее – 12,1% г/г; ожидалось, согласно консенсусу Reuters, +11,5% г/г). Мы опасаемся сохранения умеренного негативного настроя на рынках сегодня.

Российский рынок акций

Индекс МосБиржи (-0,4%) завершил неделю умеренным снижением и отступил от отметки 3900 пунктов, подпав под волну фиксации прибыли в «голубых фишках» на фоне распродаж в Азии и неуверенной динамики нефтяных котировок. Ведомые давлением на акции зарубежных аналогов, хуже рынка смотрелись акции нефтегазового сектора. Здесь уверенно смотрелись акции Башнефти (оа: +3%; па: +6,3%), представившие хорошую финотчетнотсть и в меньшей степени «завязанные» на внешний фон. А вот бумаги Роснефти (-1,3%), проигнорировавшие неплохие квартальные результаты, а также ЛУКОЙЛ (-1,2%) и Сургутнефтегаз (-1,1%) - заметно снизились. Слабо смотрелись и другие ньюсмейкеры: несмотря на хорошие перспективы по промежуточным дивидендам АЛРОСы (-2,3%), инвесторы обратили внимание на заметное сокращение свободного денежного потока во 2 квартале, носящее, по нашему мнению, разовый характер; РУСАЛ – потерял 3,8%. Существенные потери понесли ВТБ (-1,2%), МосБиржа (-1,5%) и Mail.ru (-1,5%). Из редких историй роста отметим Мечел (оа: +2,1%; па: +5,4%), Распадскую (+1,7%), ГК Самолет (+2,4%) и Белугу (+7,3%). Полагаем, что сегодня индекс МосБиржи может остаться под давлением негативных настроений, но, в отсутствие развития коррекционных настроений на глобальных рынках, способен удержаться у 3850 пунктов.

ПАО «Промсвязьбанк»