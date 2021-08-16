ПСБ: Сегодня утром на рынках преобладают негативные настроения, и мы опасаемся сохранения умеренного негативного настроя

В течение мы ожидаем незначительное удешевление рубля и его сохранение в нашем текущем целевом диапазоне 73,0-75,1

Полагаем, что в понедельник индекс МосБиржи может остаться под давлением негативных настроений, но, в отсутствие развития коррекционных настроений на глобальных рынках, способен удержаться у 3850 пунктов

По итогам пятницы котировки ОФЗ выросли; рекомендуем продолжить накапливать длинные ОФЗ в ожидании дальнейшего снижения доходностей

Чистая прибыль Роснефти (ПОКУПАТЬ) по МСФО во 2 кв. выросла в 5,4 раза - до 233 млрд рублей, выше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем отчетность Роснефти, отмечая, что снижение производственных результатов из-за участия в соглашении ОПЕК+ замедляется и компания нарастила рентабельность и получила прибыль. Мы полагаем, что в 3 кв. 2021 Роснефть продолжит улучшать производственные показатели на фоне чуть лучшей ситуации со спросом и смягчения условий ОПЕК+. А рост цен на нефть и нефтепродукты окажет поддержку финансовым результатам. С учетом текущей дивидендной политики Роснефти (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) мы полагаем, что акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам 1 полугодия. Дивиденд за 1 полугодие 2021 г. может составить порядка 18 руб./акцию, что дает ориентировочно 3,2% доходности. Мы рекомендуем «покупать» акции Роснефти с целью в 645 руб. за акцию.

EBITDA АЛРОСы (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале составила 45,5 млрд рублей, выше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем представленную отчетность как ожидаемо сильную. Прогноз компании позволяет ожидать хороших результатов в целом по 2021 году. Мы смотрим на АЛРОСу как на крепкую дивидендную историю. В соответствии с дивидендной политикой мы ожидаем, что промежуточный дивиденд может составить 9 рублей на акцию. Имеющиеся в распоряжении компании денежные средства превысили долг компании, обеспечив отрицательный показатель долговой нагрузки (Чистый долг/EBITDA: -0,2х). Он позволяет выплачивать АЛРОСА 100% свободного денежного потока. Наша оценка справедливой стоимости акции - 148 рублей с рекомендацией «покупать».

ПАО «Промсвязьбанк»