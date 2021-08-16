Росбанк: Фьючерсы вновь в отрицательной зоне на фоне растущих опасений из-за распространения штамма «дельта» и обострения ситуации в Афганистане

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Фьючерсы вновь в отрицательной зоне на фоне растущих опасений из-за распространения штамма «дельта» и обострения ситуации в Афганистане. Американский S&P 500 и европейский Stoxx 600 прибавили 0.2% по итогам пятницы, однако уже на азиатских торгах в понедельник инвесторы настроены крайне осторожно: индексы и фьючерсы теряют 0.2-1.6%.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций откатилась к 1.25% годовых (-10 бп с закрытия пятницы). На этой неделе участники рынка ожидают выступления главы ФРС США Дж.Пауэлла (вторник), публикации протокола июльского заседания (среда), которые могут подсветить возможные сигналы регулятора по поводу сроков сокращения количественных стимулов.

Сырьевой рынок: Нефть Brent опустилась ниже $70/барр. В моменте ключевой причиной стал рост рисков для восстановления топливного спроса на нефть из-за слабых данных по экономике Китая, а также ужесточения карантинных мер в стране. Золото вернулось в интервал $1770-1785/тр. унц. на фоне временного отступления доллара США.

Мировые валюты: Пара EUR/USD вновь приблизилась 1.18. Ослабление доллара (индекс DXY вернулся к 92.5 п) после падения индекса потребительского доверия в июле в США, что может стать одним из ключевых защитных аргументов сторонников мягкой монетарной политики.

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль сохраняет тонус. Пара USD/RUB закрылась в пятницу у отметки 73.2, отыграв у доллара СЩА более 0.3% за прошлую неделю. Формирование локального тренда началось с середины прошлой недели на фоне стабилизации инфляции в США в июле и приостановки ралли в американской валюте. В конце недели последовали довольно слабые данные уровня доверия потребителей по оценке университета Мичигана в США, что вновь вернуло на повестку вопрос об необходимости «решительных» действий по сокращению монетарных стимулов. В результате, навес длинных позиций в долларе получил повод для снижения, что оказало поддержку валютам развивающихся стран: турецкая лира +1.3%, мексиканский песо +0.8%, российский рубль +0.3%.

Предстоящая неделя может усложнить выбор направления для валютного рынка. С одной стороны, предстоящая подготовка к налоговым платежам может повысить активность продаж валютной выручки. При этом позиции американской валюты будут испытаны неоднократно — сперва выступлением главы ФРС США Дж.Пауэлла (вторник), а потом публикацией стенограммы июльского заседания FOMC (среда). И в том и в другом случае возможны сценарии «голубиной» риторики и попыток номинально ослабить американскую валюту. С другой стороны, Минфин продолжает интенсивные покупки валюты. Одновременно с этим, сырьевые котировки демонстрируют повторную попытку коррекции. Brent повторно снизился до $70/барр., и в случае подтверждения рисков распространения «дельта» штамма может на длительное время остаться в интервале $65-70/барр. — подобная волатильность сырьевых котировок одновременно с волатильностью рисковых настроений будет усиливать давление на сырьевые валюты. В результате, пара USD/RUB может повысить частоту колебаний в интервале 73.0-74.0.