«Фридом Финанс»: Неопределенность усиливается

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 13 августа американские фондовые площадки завершили в небольшом плюсе. S&P 500 повысился на 0,16%, до 4468 пунктов, а Nasdaq и Dow Jones прибавили символические 0,04%. В лидеры роста вышли сектора основных потребительских товаров (+0,81%) и недвижимости (0,68%). Хуже рынка торговались представители отрасли энергетики (-1,28%), а также финансовый сектор (-0,73%).

Акции производителя полупроводников Advanced Micro Devices (AMD: +3,8%) выросли на фоне оптимистичных прогнозах относительно расширения доли рынка процессоров для ПК и серверов.

Upstart Holdings (UPST: +14%) успешно отчиталась за второй квартал и дала прогноз по итогам года, оказавшийся выше общерыночного консенсуса.

Котировки китайской Bilibili (BILI -7,3%) обвалились в преддверии публикации отчета, а также ввиду продолжения давления на ее бизнес властей КНР.

Сегодня в центре внимания участников торгов макростатистика из Китая. Основные показатели оказались ниже ожиданий, а темпы их восстановления значительно упали. Так, промышленное производство в июле увеличилось лишь на 6,4% г/г после 8,3% за июнь, существенно недотянув до консенсуса, закладывавшего рост на 7,9%. В лидерах по объемам производства остаются технологические и фармацевтические компании, показатели автоконцернов и производителей смартфонов снижаются. Розничные продажи в КНР в июле выросли на 8,5% при ожидавшемся увеличении на 10,9% и 12,1% за июнь. На фоне этих данных мы ожидаем умеренно негативную динамику на фондовых рынках. Наибольшее давление этот фактор окажет на котировки компаний с крупными производственными мощностями в КНР.

Распространение штамма COVID-19 «дельта» сдерживает возобновление работы экономики в полном объеме. В последнее время появились некоторые опасения по поводу эффективности вакцин. Тем не менее настроения на широком рынке остаются в целом умеренными. Мы ожидаем усиления спроса на государственные облигации в связи с падением аппетита к риску на фоне ситуации вокруг Афганистана.

Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,80%, китайский CSI 300 скорректировался на 0,01%, японский Nikkei 225 упал на 1,62%. EuroStoxx 50 снижается на 0,41%.

Аппетит к риску слабеет. Доходность 10-летних трежерис опустилась ниже 1,27%. Цена на фьючерс Brent падает до $69,53 за баррель. Золото торгуется вблизи $1775 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4430–4470 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 57 пунктов на фоне внешней неопределенности.

S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде, достигнув на торгах 13 августа нового исторического максимума и продемонстрировав некоторое ускорение роста. Ближайшая цель «быков» — область 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки 4370 пунктов.

17 августа отчетность за второй квартал представит Walmart (WMT). Консенсус предполагает снижение выручки на 0,6% г/г, до $136,8 млрд, ввиду высокой базы прошлого года. Мы прогнозируем рост сопоставимых продаж в США на 2,5% г/г после 9,9% в том же периоде 2020-го. Позитивной динамике финансовых результатов ретейлера будут способствовать частичное снятие ограничений США и сезонный рост потребления. Сопоставимые продажи подразделения Sam’s Club, как ожидается, могут вырасти примерно на 3% г/г. Более активной будет динамика доходов электронной коммерции, как развивающегося направления бизнеса Walmart. Прогноз самой компании предполагает увеличение прибыли и скорректированной EPS в пределах 10%.

18 августа квартальную отчетность выпустит NVIDIA (NVDA). Консенсус-прогноз Factset закладывает рост выручки компании на уровне 63%, до $6,32 млрд, при non-GAAP EPS около $1,02. Позитивную динамику доходов NVIDIA обеспечит в первую очередь сегмент игровых GPU, спрос на которые сохраняется из-за их высокой производительности, а также увеличения производства ПК и ноутбуков, в том числе игровых, во время пандемии. Увеличение продаж в этом сегменте ожидается в диапазоне 70-80%. В ближайшие кварталы оно замедлится из-за постепенного ослабления спроса на онлайн-игры. Среди драйверов роста финансовых показателей NVIDIA продажи серверных решений, увеличение которых прогнозируется на уровне 30%. Поддержку сегменту оказывает высокий спрос на серверные графические ускорители и CPU, сопроцессоры обработки данных (NVIDIA BlueField) и другие продукты. В центре внимания инвесторов будут оценки устойчивости спроса по ключевым товарным группам и прогнозы компании на остаток текущего года. Ожидаем нормализации темпов роста выручки от игрового сегмента и сохранение высокого спроса на комплектующие для серверов и автопрома.

Также в эту среду результаты за второй квартал представит Cisco (CSCO). Консенсус Factset предполагает повышение выручки на 8,6%, до $13,04 млрд, при собственном прогнозе компании в диапазоне 6–8%. Ожидается повышение non-GAAP EPS на 3,7%, до $0,83. Мы полагаем, что продажи аппаратных решений могут увеличиться на 7-9% после роста на 6% за январь-март. Этому будет способствовать уверенный спрос, а также эффект от покупки компанией Acacia Communications. По нашему мнению, стимулировать рост продаж аппаратного сегмента в течение ближайших трех пяти кварталов будет эффект отложенного спроса. Его последующее замедление связываем с усилением спроса на облачные решения. Уже представленные конкурентами Cisco результаты позволяют рассчитывать на ускорение роста доходов от решений для кибербезопасности и программных продуктов. Полагаем, что расширение функционала Webex будет стимулировать приток новых клиентов. Сегменты прикладного ПО и кибербезопасности в среднесрочной перспективе обеспечат компанию драйверами роста финансовых показателей. Особое внимание инвесторов привлечет динамика non-GAAP операционной маржи, так как менеджмент прогнозировал ее незначительное снижение, и прогноз финансовых показателей на весь год.