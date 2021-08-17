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ИАЦ «Альпари»: Рынок быстро вернулся к покупкам

Российский фондовый рынок в понедельник вернулся к росту после утренней коррекции - инвесторы все же сумели найти позитив и на него опереться. Индекс МосБиржи вырос к 3889 пунктам и может торговаться в диапазоне 3880-3900 пунктов. Индекс РТС вполне способен пройти к 1675 пунктам.

Список сегодняшних фаворитов спроса фигурируют акции «Фармсинтеза», где волатильность очень высока, а также бумаги «Яндекса». В них идет восстановление после двух дней снижения, когда бумаги реагировали на срыв сделки по покупке сети «Азбука вкуса». Акции идут к 5089 руб. и могут штурмовать 5100 руб. в рамках отскока. Дальнейшая конъюнктура напрямую зависит от рыночного настроения, фундаментально в бумаге все хорошо.

Расписки TCS продолжают пользоваться спросом. Бумага сегодня-таки обновила максимум около 7249 руб. и теперь постарается закрепиться рядом. Что дальше? С фундаментальной точки зрения, потенциал роста присутствует, но технически акции все же сильно перекуплены и явно нуждаются в коррекции. Расписки TCS — это одна из любимых рыночных бумаг этого года, поэтому глубоких провалов тут пока не ждем.

Под давлением торгуются расписки «Ленты» и Mail.ru, продажи идут в бумагах «Детского мира» и «Ростелекома». Какого-то резкого негатива на площадке все-таки нет.

Доллар США днем предпринимал попытки роста, к вечеру они скатились к символическому плюсу. Доллар торгуется по 73,28 руб. и может двигаться в коридоре 73-73,75 руб. Евро стоит 86,33 руб. и способен балансировать в коридоре 86-88 руб., как и ранее.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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