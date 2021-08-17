«Открытие»: Финансовый сектор вытаскивает российский рынок из минуса

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Финансовый сектор вытаскивает российский рынок из минуса

Старт торгов на российском рынке проходил на фоне слабой статистики из Китая. Индекс МосБиржи в моменте падал до 3855,62 п. Однако в современном мире плохая статистика, как правило, трансформируется в ожидания стимулов. Поэтому реакция на негатив из КНР была недолгой.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3891,46 п. (+0,48%), а РТС - 1669,16 п. (+0,16%).

В лидерах дня был сектор финансов (+0,9%), где продолжается рост бумаг TCS Group и ВТБ. Самым слабым оказался сектор потребления (-0,55%). В данном отраслевом индексе список аутсайдеров возглавили бумаги «Белуга», а также все ведущие торговые сети. Очередные инициативы по контролю цен могут негативно сказаться на розничном бизнесе, ограничив ему возможность устанавливать произвольную наценку.

«РусАгро» увеличила выручку в I полугодии на 45% до 104,37 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 86% и составил 22,12 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 81%, до 17,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,58X. Совет директоров компании рекомендовал утвердить промежуточные дивиденды за I полугодие в размере $4,45 на акцию.

Ценовая ситуация на рынке газа Европы продолжает играть в пользу «Газпрома». На утренних торгах цена фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала рекордных $586,3 за 1000 кубометров. «Газпром» забронировал лишь 4% дополнительных объёмов на прокачку газа через украинскую ГТС в сентябре. За период с января по середину августа «Газпром» нарастил добычу на 18,1%.

Рубль проявляет слабость вместе с сырьевыми валютами

Рубль слабел в первой половине дня на фоне усиления позиций доллара и слабости сырьевых валют после выхода статистики, показавшей замедление роста промышленности КНР.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5110 рублей.

Ставки MosPrime остались на уровне 6,53% на день, снизились до 6,63% на неделю и остались на уровне 6,86% на месяц.

На Forex доллар усиливал свои позиции. DXY повышался более чем на 0,1% и торговался выше 92,60 п. Наиболее значительные потери оказались в австралийском долларе. Австралия является одним из ключевых поставщиков сырья в Китай. Соответственно, замедление промышленности КНР может негативно сказаться на австралийском торговом балансе.

По состоянию на мск:

DXY – 92,64 (+0,13%),

USD-RUB – 73,44 (+0,31%),

EUR-RUB – 86,44 (+0,08%),

EUR-USD - $1,177 (-0,20%),

GBP-USD - $1,387 (+0,05%),

USD-JPY – 109,37 (-0,18%).

Акции добывающих компаний негативно реагируют на замедление роста промышленности КНР

Европейский Stoxx 600 может прервать полосу роста из десяти сессий подряд. В первой половине дня индекс терял до 0,4%.

Основное давление испытывали акции базовых материалов, а также нефти и газа. Рост промышленности КНР замедлился в июле до 6,4% при ожиданиях 7,8% и в сравнении с 8,3% в июне. Однако не только карантинные меры сказались на темпах роста. В ряде китайских провинций в июле выпадали обильные осадки, что привело к гибели около 300 человек.

Из корпоративных событий отметим новости от германского Минфина, который планирует продать четверть своего пакета авиакомпании Lufthansa. Ведомству принадлежит 20% компании.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 7138,62 п. (-1,11%),

DAX - 15911,26 п. (-0,41%),

CAC 40 - 6838,27 п. (-0,84%).

COVID-19 и наводнения сказались на нефтепереработке в Китае

Снижение промышленного производства в КНР непосредственно касается и нефти.

Объёмы переработки в июле сократились до минимальных значений с мая прошлого года. В июле китайские НПЗ перерабатывали до 13,9 млн бар. в сутки, что на 0,9% меньше, чем в июле прошлого года. Впрочем, за семь месяцев 2021 переработка выросла на 8,9% до 412,41 млн тонн. Основные потери были связаны с небольшими заводами, которые часто называют «самоварными». В июле они задействовали лишь 64,4% мощностей.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $69,32 (-1,80%),

WTI - $66,81 (-2,05%),

Золото - $1775,9 (-0,13%),

Медь - $9543,84 (-1,42%),

Никель - $19535 (-0,62%).

Производственная активность в Нью-Йорке резко упала в августе

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в августе до 18,3 п. с 43,0 п. в июле. Ожидалось снижение до 29,0 п.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,35% в NASDAQ до 0,4% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,28%.

Инвесторы негативно реагируют на замедление роста китайской промышленности, что может отразиться и на динамике глобального восстановления. Кроме того, на текущей неделе выступает председатель ФРС Джером Пауэлл, а в среду будет опубликован протокол последнего заседания ФРС по ставке. На прошлой неделе сразу несколько представителей регулятора заявили о том, что уже в сентябре могут быть объявлены планы по сокращению программы покупки облигаций. Соответственно, рынок может развернуться вниз на фоне снижения доступных объёмов ликвидности.