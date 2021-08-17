Комментарии

ПСБ: В понедельник кривая ОФЗ снизилась на 4 б.п. – 5-летние ОФЗ до 6,82% годовых, 10-летние – до 6,90% годовых

Инвесторы продолжают отыгрывать данные об ослаблении инфляционного давления, наблюдающегося в августе.

Сегодня Минфин традиционно объявит параметры аукционов госбумаг, которые пройдут в среду: ожидаем, что наряду с длинным выпуском Минфин предложит среднесрочные бумаги (~7 лет) на фоне погашения в среду выпуска ОФЗ 26217 на 290 млрд. руб.

Сегодня внешний фон выглядит умеренно-негативным на фоне ожиданий дальнейших ограничений в крупнейших странах из-за распространения нового штамма covid-19, что также ограничит дальнейшие покупки рублевых госбумаг. Вместе с тем, на горизонте 3-6 мес. классические длинные ОФЗ остаются привлекательными (рекомендуем обратить внимание на новые выпуски, которые все еще торгуются с премией более 10 б.п. к «старой» кривой).

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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