ИАЦ «Альпари»: Рубль с открытия торгов продает из-за ухода от риска

В понедельник, 16 августа, по итогам дня рубль подешевел к доллару США, укрепился к евро и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,04%, до 73,23 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,18%, до 86,22 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 101,40 руб.

Рубль оказался под давлением с открытия утренней сессии на Мосбирже. Доллар подорожал против основных валют, кроме японской йены и швейцарского франка. Йена и франк выступили защитными активами, поскольку на рынке наблюдался уход от риска на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая, политической напряженности в Афганистане и распространения дельта-варианта коронавируса.

Статистика из Китая, опубликованная в понедельник, указала на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Падение цен на нефть марки Brent до $68,12 за баррель усилило давление на нацвалюту. Курс доллара повышался до 73,50 руб. На вечерней сессии курс доллара снизился до 73,23 руб. Баррель подорожал на 2,7%, до $69,79 на сообщении от Reuters. Агентство заявило, что ОПЕК+ не видит необходимости поставлять на рынок больше нефти на данный момент.

На вечерней сессии доллар усилил свои позиции. Из-за этого рубль подорожал к евро и фунту. Инвесторы сосредоточились перед публикацией протокола ФРС США на выступлении главы ЦБ США Джерома Пауэлла во вторник. Им нужна от него информация о возможных сроках сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС.

Во вторник, 17 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,53 (-0,19%). Торги по нефти проходят спокойно, при этом на Форекс американский доллар сильно подорожал против «новозеландца» и «австралийца». Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару. Рубль опять оказался под давлением из-за отсутствия аппетита к риску. Пара доллар/руль торгуется на уровне 73,37 руб. Все внимание направляем на выступление Пауэлла и протоколы ФРС США. Пока нефть держится выше $68 за баррель, по доллару можно ожидать консолидацию в диапазоне 73,00–73,75 руб.

Фондовый рынок

В понедельник российские индексы закрылись ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 0,58%, до 3895,31 пункта, индекс РТС – на 0,46%, до 1674,09 пункта. Индексы открылись снижением и с 16 минуты перешли к росту, несмотря на ослабление рубля и снижение цен на нефть. Больше всего подорожали акции «НОВАТЭКа» (+2,4%), «Яндекса» (+2,3%), расписки TCS Group (+2,3%). Индекс S&P 500 очередной раз переписал максимум на 4480,26 пункта.

Фьючерсы на российские индексы, рубль и нефть торгуются в небольшом минусе. Индексу МосБиржи нужно 20 пунктов, чтобы обновить максимум 3915. Если тема с Афганистаном не отразится на российском рынке, то с высокой долей вероятности индексы продолжат расти за американскими индексами. В случае нового повышения нефтяных котировок, рост по индексам ускорится.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»