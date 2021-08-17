«Открытие»: Интернет и газ повысили сопротивляемость российского рынка внешнему негативу

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России вновь негативный. Однако отечественный инвестор может включить очередные надежды на стимулы.

Азиатские рынки снижаются, но в большей степени на локальных новостях, как, например, новые правила работы для интернет компаний в Китае.

Валюты риска преимущественно под давлением, включая AUD, который терял около 0,4% против доллара США. Сырьевые контракты демонстрируют слабую волатильность, хотя нефть остаётся под давлением растущей заболеваемости COVID-19-Delta.

Безработица в Великобритании упала до 4,7% в июне при ожиданиях сохранения её на уровне 4,8%. Днём в еврозоне выходят данные по объёмам строительства, а также пересмотр оценки ВВП за II квартал. Впрочем, ожидается сохранение прежней оценки 2,0% квартального роста. В США в 15:30 мск розничные продажи за июль, когда они могли снизиться на 0,2%. В 16:00 мск Промышленное производство в США, которое могло повыситься на 0,5% за июль. Далее индекс рынка жилья от NAHB. Позже вечером выступает глава ФРС Джером Пауэлл. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В России отчётность по МСФО предоставят «М.Видео», OZON Holdings. Совет директоров Группы «Черкизово» рассмотрит вопрос дивидендов.

Интернет и газ повысили сопротивляемость российского рынка внешнему негативу

Утро для российского рынка складывалось негативно на фоне слабой статистике в Китае. Замедление роста промышленности КНР оказалось больше, чем ожидалось. Впрочем, довольно быстро рынок осознал факт возможных дополнительных стимулов. Народный Банк Китая немедленно влил в финансовую систему 600 млрд юаней, чем и предотвратил пессимизм. Индексы Европы и США всё же корректировались, но в данном случае можно говорить о явной перекупленности. До понедельника европейский Stoxx 600 повышался десять сессий подряд, что не происходило с ним полтора десятка лет. Плюс корпоративные ожидания подогрели покупательский интерес, а отчётность добавила позитива.

По итогам торгов 16 августа Индекс МосБиржи — 3895,31 п. (+0,6%), а Индекс РТС — 1674,09 п. (+0,5%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 62,244 млрд рублей. Закрытие индекса МосБиржи на дневном графике оказалось максимальным за всю историю, хотя до максимума внутри дня еще предстоит преодолеть 20 пунктов.

4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Сектор нефти и газа поднялся на 0,89%. Бумаги нефтяных компаний проигнорировали слабую нефть, а поставщики природного газа получили преимущество на фоне рекордных цен на газ в Европе. В финансовом секторе (+0,98%) вновь лидировали бумаги TCS Group и ВТБ. Однако лидером дня стал сектор информационных технологий (+2,03%) за счёт роста HeadHunter и «Яндекс».

скорректированная EBITDA HeadHunter выросла в 3,4 раза до 2,26 млрд руб. против 666 млн руб. годом ранее. Выручка выросла в 2,5 раза и составила 3,91 млрд руб., превысив консенсус-прогноз 3,58 млрд. Скорректированная чистая прибыль 1,60 млрд руб. при прогнозе 1,20 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла очень впечатляющей цифры: 57,9% относительно 43,4% годом ранее. Позитивный момент: теперь ожидается, что выручка за фискальный год вырастет в диапазоне +63% до +68%, а ранее ожидалось +45% до +50%.

Расписки «Русагро» достигли максимума 119,20 рублей — самая высокая цена с октября 2016 года. Цена за последние 9 дней выросла 8 раз. Компания опубликовала сильные финансовые результаты за 2 квартал, совет директоров рекомендовал выплатить $119,733 млн по итогам первого полугодия 2021 года, что соответствует 50% чистой прибыли за полугодие и является рекордными выплатами за этот период. При этом «Русагро» рассматривает переход к выплате дивидендов по результатам 2021 года исходя из свободного денежного потока, а не чистой прибыли. В результате роста летних месяцев цена акций достигла нашей целевой цены в 1 148 рублей, и мы намерены её пересмотреть по итогу более детального изучения отчетности. Конъюнктура на рынке сельхозпродукции останется сильной до конца года, что дополнительно позволяет рассматривать акции «Русагро» как привлекательный инструмент для монетизации этого тренда.

Ценовая ситуация на рынке газа Европы продолжает играть в пользу «Газпрома». На утренних торгах цена фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) достигала рекордных почти $590 за 1000 кубометров. «Газпром» забронировал лишь 4% дополнительных объёмов на прокачку газа через украинскую ГТС в сентябре. За период с января по середину августа «Газпром» нарастил добычу на 18,1%.

Высокая доходность рубля вновь проявляет защитную функцию

В первой половине дня рубль довольно активно слабел, как против евро, так и доллара. Делал он это совместно с австралийской валютой, которая наиболее негативно отреагировала на слабую статистику из Китая. Однако к вечеру россиянин смог заметно сократить свои потери.

В пользу рубля продолжают играть ожидания по дальнейшему замедлению инфляции в РФ. Кроме того, крайне благоприятная ценовая ситуация на сырьевых рынках продолжает исправно обеспечивать приток валюты. Также отметим то, что фонды акций преимущественно регистрируют чистый отток средств, а вот фонды, инвестирующие в российские облигации, в последнее время фиксируют приток капитала.

На Forex доллар сохранял свои достижения. DXY повышался более чем на 0,1% и торговался выше 92,60 п. Австралийский доллар так и не оправился от китайского негатива и терял более 0,45% против американского конкурента, как и доллар Канады. Естественно, слабость сырьевых валют можно отнести на счёт падающих сырьевых контрактов, да и весьма низкой их доходности.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 92,63 (+0,12%),

USD-RUB – 73,24 (+0,04%),

EUR-RUB – 86,22 (-0,18%),

EUR-USD - $1,178 (-0,15%),

GBP-USD - $1,384 (-0,17%),

USD-JPY – 109,22 (-0,32%).

Стратегия «чем хуже, тем лучше» вновь проявляется на американских торгах

Торги в США начинались снижением индексов. Рынок отреагировал на слабую китайскую статистику, да и в США она оказалась далеко не сильной. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка упал в августе до 18,3 п. с 43,0 п. в июле. Ожидалось снижение до 29,0 п.

Однако слабая статистика воспринимается инвесторами не в качестве сигнала о неприятностях для экономики, а в качестве повода для ожиданий стимулов. В итоге, Dow Jones и S&P 500 закрыли торги новыми рекордами, хотя NASDAQ зафиксировал потери.

Внешний контекст для американской экономики и политической системы далеко не радужный. Уход из Афганистана ничем иным, как бегством, не называют. Глобальное политическое лидерство США подвергается сомнению с неопределёнными последствиями.

Китайская экономика, как локомотив мировой, также начала затормаживаться из-за новой волны коронавируса и внутреннего американского рынка может не хватить для дальнейшего восстановления после пандемии. Впрочем, чем хуже ситуация, тем больше стимулов. Эта формула уже 13 лет ведёт американский рынок к новым высотам. От минимального значения в феврале 2009 года (666 пунктов) индекс S&P 500 вырос более чем в 6 раз.

Стимулы американской экономике всё ещё необходимы. Средний показатель заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе достиг 130,8 тыс. в день, что уже напоминает о временах пандемии до старта вакцинации.

Акции Tesla (-4,32%) оказались под давлением на новостях о том, что власти США начали официальное разбирательство по поводу безопасности системы автопилота на автомобилях компании.

7 отраслевых индексов выросли и 4 упали. Наиболее сильное снижение было в секторе энергетики (-1,83%), что вполне логично при дешевеющей нефти. Наиболее сильный рост в здравоохранении (+1,13%), что также логично при возвращении темы пандемии на первый план.

По итогам торгов:

DJIA - 35625,40 п. (+0,31%),

S&P 500 - 4479,71 п. (+0,26%),

NASDAQ - 14793,76 п. (-0,20%).

Китай публикует новые правила справедливого интернет бизнеса

Азиатские индексы преимущественно снижались. Китай продолжает наводить порядок в IT индустрии, а Япония не может расстаться с коронавирусным кризисом.

В Китае сектор недвижимости оказался среди растущих на фоне очередных усилий правительства по сдерживанию цен. Власти КНР продолжают ограничивать возможность манипулирования ценами на участки земли под строительство, что может позитивно сказаться на доходах строительных компаний. Параллельно укреплялся финансовый сектор, где появляются надежды на улучшение качества кредитных портфелей. Меж тем секторы здравоохранения и полупроводниковая отрасль были под давлением. В Гонконге вновь падают акции интернет компаний. Власти КНР опубликовали набор правил, которые должны способствовать здоровой конкуренции в секторе и ответственности корпораций в отношении личных данных клиентов. В частности, компаниям запрещается использовать эксклюзивные контракты с продавцами услуг и товаров, которые запрещают им работать на других платформах. Обсуждение правил продолжится до 15 сентября.

Японский рынок столкнулся с вполне ожидаемыми трудностями роста при укрепившейся иене. Кроме того, NHK сообщает, что зона охвата карантинных мер будет существенно расширена в ближайшее время, а меры социальной дистанции продлеваются до 12 сентября. Одним из самых слабых секторов был авиатранспорт, поскольку карантинные меры непосредственно затрагивают возможность географической мобильности японцев.

В Австралии Резервный Банк опубликовал протокол своего последнего заседания. Регулятор признает высокий уровень неопределённости в II полугодии из-за распространения Delta-штамма коронавируса. Фактически, все крупные города страны находятся в условиях ограничений социальной дистанции и, похоже, вакцинация слабо помогает. Кроме того, замедление роста китайской промышленности создаёт риски для австралийского экспорта.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 27503,71 п. (-0,07%),

Hang Seng - 25792,81 п. (-1,48%),

Shanghai Composite - 3474,36 п. (-1,22%).

ОПЕК+ отказывает США в дополнительных объёмах

Ситуация на сырьевом рынке стабилизировалась, но пока сложно говорить о развороте, так как распространение Delta штамма COVID-19 предполагает ухудшение деловой активности в ряде ключевых регионов, включая Японию, С. Корею и Китай.

Источники Reuters, включая в российском правительстве, сообщают, что в ОПЕК+ сформировалось мнение, которое предполагает отсутствие необходимости для увеличения поставок нефти на рынок сверх запланированных объёмов. Иными словами, на просьбу США об увеличении добычи ответили вежливым отказом.

В северном полушарии почти завершается высокий сезон потребления топлива и в этих условиях новые объёмы лишь окажут давление на цены. Более того, сокращение потребления в Азии уже привело к пересмотру краткосрочных прогнозов ряда банков. Если ранее ожидалось, что в III квартале произойдёт основное восстановление потребления, то теперь это событие передвинуто на IV квартал.

По состоянию на 8:55 мск: