«Фридом Финанс»: В центре внимания результаты Ozon и М.видео

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Индексу Мосбиржи не удалось достичь психологически важной отметки 3900 пунктов. Лидерами роста стали акции Фармсинтеза (+5,72%). Аутсайдерами оказались бумаги ИСКЧ (-5,32%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-73,50.

Ozon (+0,24%) отчитается за второй квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку в объеме 43,1 млрд руб. при EBITDA -5,6 млрд руб. По итогам текущего года ожидается рост выручки до 170 млрд руб., по итогам 2022-го — до 275 млрд руб. Выход на прибыль ранее будущего года маловероятен. Консенсус-прогноз по целевой цене на горизонте 12 месяцев: 5100 руб.

М.видео (+0,25%) представит результаты за апрель-июль по международным стандартам. Выручка ретейлера за год прогнозируется на уровне 474 млрд руб., EBITDA — 56 млрд руб., прибыль — 11,7 млрд руб. Консенсус по целевой цене акции на 12 месяцев: 900 руб.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3880-3910 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,00-74,00.