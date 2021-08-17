ПСБ: Сегодня утром на рынках преобладают негативные настроения

Во вторник ожидаем разнонаправленную динамику на рынках валют, с незначительным сокращением позиций рубля и его сохранением в нашем текущем целевом диапазоне 73,0-75,1

Учитывая умеренно негативный внешний фон, полагаем, что в течение дня индекс МосБиржи ждет небольшая коррекция к уровню 3850 пунктов

Сегодня внешний фон выглядит умеренно негативным, что ограничит дальнейшие покупки рублевых госбумаг. Вместе с тем, на горизонте 3-6 мес. классические длинные ОФЗ остаются привлекательными

Чистая прибыль Русагро (–) во 2 квартале выросла на 18%, до 11,07 млрд руб. – компания - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем результаты Русагро, отмечая рост рентабельности в сегментах с/х и масложировом. Основной вклад в рост выручки был обеспечен масложировым и мясным сегментами. Увеличение показателей Русагро было достигнуто за счет высоких цен и наращивания объемов реализации. Также отметим, что СД Русагро рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 1 полугодия 2021 года в размере $119,733 млн, выплаты составят $4,45 на акцию или $0,89 на GDR, доходность – примерно 5,5%.

Выручка HeadHunter (–) во 2 квартале выросла в 2,5 раза, до 3,91 млрд руб., скорр. EBITDA - в 3,4 раза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании оцениваем положительно, они оказались выше консенсус-прогноза. Основной драйвер роста показателей – увеличение числа платящих пользователей, а также эффект «низкой» базы 2 квартала 2020 г.

ПАО «Промсвязьбанк»