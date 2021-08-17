Росбанк: По рынкам прокатилась волна пессимизма

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: По рынкам прокатилась волна пессимизма. В понедельник европейский Stoxx 600 потерял 0.5%, а S&P 500 после низкого старта (-0.6%) лишь к концу сессии сумел прибавить 0.3%. Наибольшую тревогу вызывает сегодняшняя просадка китайских акций (-1.7/-2.1%), получившая развитие на фоне вчерашних слабых данных по потреблению и производству, также сохраняющейся неопределенности из-за «дельта» штамма.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских бумаг США вновь опустилась до 1.23% годовых. Интерес к защитным бумагам подогревается ухудшением рисковых настроений на рынках. Кроме того, интрига предстоящего выступления главы ФРС США Дж.Пауэлла (сегодня в 20:30 мск) не дает участникам оснований наращивать «рефляционные» позиции.

Сырьевой рынок: Баррель Brent держится вблизи $69 несмотря на риски для восстановления спроса со стороны Китая и быстрое распространение «дельта» штамма в странах Азии. Тройская унция золота подорожала до $1791 (на момент комментария) на фоне ухудшения рисковых настроений инвесторов.

Мировые валюты: Курс EUR/USD консолидировался в интервале 1.176-1.178. В центре внимания валютных рынков сигналы от ФРС США — сдерживающая риторика будет способствовать укреплению американской валюты, а мягкие сигналы, напротив, вернут индекс DXY и евро-доллар в «боковик». Интрига рано или поздно разрешится, но будет ли это на текущей неделе — непростой вопрос в свете последних макроданных из США и волнения в рисковых активах.

Настроения локальных рынков

Денежный рынок: Старт нового периода усреднения вернул все на свои места. Итоги прошлой недели можно назвать рядовыми на фоне минимального притока средств по бюджетному каналу (0.1 трлн руб. с учетом размещения госдолга, покупки валюты и размещения депозитов и репо). При этом основным источником ликвидности для пополнения корсчетов (3.3 трлн руб.) стали депозиты в Банке России — изъятие средств достигло 2.0 трлн руб. (остаток 1.1 трлн руб.), что вернуло структурный профицит ликвидности на уровень 1.3 трлн руб. (3.3 трлн руб. на утро 11 августа). В итоге, рынок фондирования получил чуть больше аргументов для адаптации к новому уровню ключевой ставки — о/н Ruonia «подтянулась» до 6.39% и может минимизировать волатильность на этих уровнях.

Минфин не изменил своей тактики размещения средств, сохранив намерения плавно сокращать объемы депо и репо в обращении — в случае продления о/н репо объявленных аукционов будет достаточно для нетто изъятия 0.1 трлн руб., а в случае его приостановки, изъятие достигнет 0.35 трлн руб. Тем не менее, наиболее интересными будут среднесрочные аукционы — депо (63 дня) и репо (91 день), запланированные на 19 августа — так как позволят уточнить премию за срочность. На прошлом аукционе 63 дневного депозита спрос более, чем в 3 раза превысил лимит, а премия за срочность достигла 32 бп (сверх Ruonia о/н).

Одновременно с этим, ожидания относительно направления движения среднесрочных фиксированных ставок развивались в умеренно позитивном ключе. В то время как 3-месячный Mosprime сохранил премию к ключевой ставке на уровне 71 бп, форвардная ставка FRA 3x6 сократила премию против 3-месячного Mosprime до 19 бп (против 34 бп неделей ранее). Вероятно, наиболее важным фактором здесь выступает стабилизация локальной инфляции в последние недели, что дает надежду на охлаждение «ястребиного» настроя Банка России на ближайшем заседании (10 сентября).