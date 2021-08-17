«Фридом Финанс»: Коррекция откладывается

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 16 августа американские фондовые площадки завершили преимущественно в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,26%, до 4480 пунктов, обновив исторический максимум. Nasdaq скорректировался на 0,2%, а Dow Jones прибавил 0,31%. В лидерах роста оказались защитные сектора здравоохранения (+1,13%), коммунальных услуг (+0,65%) и нециклических потребительских товаров (+0,64%). Хуже рынка торговались энергетические компании (-1,83%), отражая неуверенную динамику нефтяных котировок.

CureVac (CVAC: +4,3%) опубликовала данные доклинических исследований мРНК-вакцины нового поколения против COVID-19, вызывающей более активный иммунный ответ и обеспечивающей более высокую защиту. Национальное управление безопасностью движения на трассах США проводит расследование в отношении 765 тыс. электромобилей Tesla (TSLA: -4,3%). Не исключено, что работа системы автопилота провоцирует аварии. T-Mobile (TMUS: -2,9%) расследует заявления о взломе после появления на форуме сообщения с предложением продать личные данные более 100 млн человек, похищенные, как утверждается, с серверов компании. Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов — комментарии представителей ФРС о перспективах сокращения QE. Накануне в нескольких интервью чиновники продемонстрировали сохранение «ястребиного» настроя регулятора. В то же время всячески подчеркивается тот факт, что начало сворачивания программы QE будет зависеть от темпов восстановления экономики. По данным WSJ, ФРС близка к решению начать ужесточение проводимой ДКП в течение трех месяцев. При этом выкуп активов может быть прекращен полностью уже к середине 2022-го. Ожидается, что регулятор объявит о сворачивании QE в течение одного-двух месяцев. Мы полагаем, что эти ожидания будут все более значительно отыгрываться рынком, поскольку данная инициатива поддерживается инвесторами как с «ястребиными», так и с «голубиными» настроениями.

Хотя пик проведения ультрамягкой ДКП достигнут и финансовых результатов компаний чрезвычайно высоки, американские индексы продолжают обновлять исторические максимумы. При этом в последние дни наблюдается постепенный переток капитала в более надежные активы — акции «стоимости», низковолатильные и дивидендные бумаги. В то же время активных распродаж в бумагах «роста» и «моментум» также не наблюдается ввиду негативной динамики, которую демонстрирует доходность трежерис.

Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе. Гонконгский Hang Seng опустился на 1,9%, китайский CSI 300 упал на 2,1%, японский Nikkei 225 сократился на 0,36%. EuroStoxx 50 снижается на 0,65%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис сохраняется на уровне 1,27%. Цена на фьючерс Brent удерживается на уровне $69,5 за баррель. Золото растет до $1793 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4500 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс розничных продаж за июль в США. Консенсус предполагает сокращение показателя на 0,3% м/м при повышении спроса в секторе услуг на фоне ослабления карантинных ограничений.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 56 пунктов, отражая неоднородный новостной фон.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Накануне попытка развить внутридневную коррекцию не увенчалась успехом: бенчмарк вновь обновил исторический максимум. В ближайшие дни индекс широкого рынка будет тестировать область 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки 4370 пунктов.

Сегодня отчетность за второй квартал представит Walmart (WMT). Консенсус предполагает снижение выручки на 0,5% г/г, до $137 млрд, ввиду высокой базы прошлого года. Мы прогнозируем рост сопоставимых продаж в США на 2,5% г/г после 9,9% в том же периоде 2020-го. Позитивной динамике финансовых результатов ретейлера будут способствовать частичное снятие ограничений в США и сезонный рост потребления. Сопоставимые продажи подразделения Sam’s Club, как ожидается, могут вырасти примерно на 3% г/г. Более активной будет динамика доходов электронной коммерции, как развивающегося направления бизнеса Walmart. Прогноз самой компании предполагает увеличение прибыли и скорректированной EPS в пределах 10%.