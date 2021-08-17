Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 августа: 4 190,0698 руб/1 г золота и 55,5500/1 г серебра ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 190,0698 руб.

1 грамм серебра - 55,5500 руб.

1 грамм платины - 2 387,9199 руб.

1 грамм палладия - 6 165,6499 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,1799 р. (0,92%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3100 р. (0,56%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,4999 р. (0,89%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,8102 р. (0,16%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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