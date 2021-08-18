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ВТБ Капитал Управление активами получили наивысший рейтинг надежности и качества услуг от НРА

ВТБ Капитал Управление активами получили от Национального Рейтингового Агентства (НРА) некредитный рейтинг надежности и качества услуг по национальной шкале управляющих компаний для РФ на уровне «ААА|ru.am|», прогноз «Стабильный». Данный рейтинг является наивысшим и свидетельствует о максимальной степени надежности и качества услуг управляющей компании.
 
Наивысший рейтинг ВТБ Капитал Управление активами от НРА обусловлен лидерскими позициями компании, широкой диверсификацией деятельности и наличием розничной клиентской базы, высоким уровнем обслуживания клиентов, стабильной профессиональной инвестиционной командой и обширной агентской сетью.
 
Бизнес-линейка ВТБ Капитал Управление активами оценивается как высоко диверсифицированная. Компания осуществляет деятельность в сегменте управления средствами институциональных клиентов, в том числе негосударственных пенсионных фондов (НПФ), Пенсионного фонда России (ПФР), эндаумент-фондов, управляет паевыми инвестиционными фондами, в том числе открытыми, биржевыми, закрытыми, предоставляет услуги доверительного управления активами физических и юридических лиц.
 
Высокий рейтинг также поддерживается длительной историей успешной работы компании, которая с 2006 года работает на рынке под брендом группы ВТБ.
 
ВТБ Капитал Управление активами уделяет особое внимание развитию информационных технологий. Ее продукты представлены в дистанционных сервисах банка ВТБ (ВТБ Мои Инвестиции и ВТБ Онлайн). Также у компании есть свой онлайн-сервис Кабинет Клиента, проект по модернизации и совершенствованию которого является одним из ключевых в этом году.
 
ВТБ Капитал Управление активами имеет одну из самых развитых сетей продаж паев паевых инвестиционных фондов на российском рынке.
 
«Доверие является основой инвестиционного бизнеса, поэтому для нас было очень важно получить наивысший рейтинг надежности и качества услуг от НРА. Устойчивое рыночное положение ВТБ Капитал Управление активами, профессиональная команда, многие ключевые сотрудники работают более 10 лет, и высокое качество корпоративного управления были отмечены агентством при присвоении рейтинга. Мы гордимся проделанной работой, будем и дальше развивать наши услуги и держать их качество на высоте», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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