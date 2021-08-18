ИАЦ «Альпари»: Рынок отметил «День быка»

Российский фондовый рынок во вторник проторговался бодро и весело, с обновлением максимумов и активными приобретениями. Индекс МосБиржи вырос к 3943 пунктам и может зафиксироваться в диапазоне 3900-3950 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1689 пунктам и способен торговаться в коридоре 1670-1695 пунктов. Получился настоящий «День быка».

В лидерах спроса сегодня акции «Башнефти» без свежих фундаментальных причин. Похоже, здесь продолжают работать вышедшие ранее данные в виде отчетности и положительные ожидания по дивидендам. Обыкновенные бумаги полностью отыграли летний провал и вернулись к 1510 руб., откуда вполне могут забраться к 15525 руб. Привилегированные акции также восстановились после резкого снижения ранее всего за три результативные торговые сессии и пришли к 1115 руб., откуда открыта дорога к 1125 руб.

Расписки «Ленты» сегодня технически корректируются после обновления накануне «дна» на отметке 223 руб. Сейчас важно закрепиться выше 230 руб., чтобы отскок мог продолжиться.

Акции «ФосАгро» во вторник оказались среди лидеров продаж с понижением к 4652 руб., но бумага все еще стоит в диапазоне 4600-4775 руб.

В минусе остаются акции металлургов — «Северстали», «ММК», «Русала» — после вчерашнего блока слабой макроэкономической статистики из Китая.

Доллар укрепляется к вечеру в паре с рублем и торгуется по 73,53 руб., поддержку оказывает глобальный спрос на безопасные активы. Пара доллар/рубль может подняться к 73,65. Евро стоит 86,15 руб. и вполне может тестировать на прочность 86,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»