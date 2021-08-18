«Открытие»: Новая Зеландия напугала Европу тотальным карантином

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям
Банковский сектор обеспечил рынок свежими рекордами
Отечественный рынок продолжает идти вверх. В первой половине дня индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись в моменте до 3922,24 п. Если до конца дня не свершится что-либо чрезвычайного, то индекс сможет закрыть сессию выше отметки 3900 пунктов. Самое интересное в том, что внешний фон нельзя назвать позитивным, так как нефть и промышленные металлы торговались в минусе, да и европейские индексы находились на негативной территории.
- По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3921,65 п. (+0,68%), а РТС - 1682,51 п. (+0,50%).
- Погоду на отечественной площадке вновь делал сектор финансов (+1,1%), где привычное лидерство захватили три ключевые бумаги TCS Group, Сбербанк и ВТБ. Кроме того, солидный рост демонстрировал потребительский сектор за счёт бумаг торговых сетей.
- Бумаги OZON Holdings торговались в небольшом плюсе. OZON в II квартале 2021 года увеличил количество заказов до 40,9 млн по сравнению с 14,6 млн заказов, выполненных во 2 квартале 2020 года, с ускорением роста до 180% в годовом исчислении на фоне 80% роста клиентской базы. Однако не обошлось и без болезни роста. Скорректированная EBITDA была отрицательной - 9,1 миллиарда рублей, по сравнению с отрицательными 1,8 млрд руб. во II квартале 2020 г., что подразумевает скорректированную EBITDA как процент от GMV, вкл. услуг на 10,3% во 2 квартале 2021 года по сравнению с 3,9% во 2 квартале 2020 года, благодаря стратегическим инвестициям, направленным на расширение и увеличение корпоративной доли на рынке. Денежный поток от операционной деятельности составил отрицательные 7,7 млрд рублей по сравнению с отрицательными 2,1 млрд рублей во 2 квартале 2020 года. Впрочем, пока у компании достаточно средств на развитие при отрицательном денежном потоке. Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2021 г. составили 122,9 млрд руб.
Рубль не поддаётся коронавирусной панике
Рубль незначительно слабел относительно евро и доллара. В сравнении с другими валютами риска потери рубля были заметно скромнее, поскольку AUD терял до 0,6%, а NZD вовсе просел на 1,25%.
- Перспективы повышения ставки Резервного Банка Новой Зеландии стали менее определёнными после обнаружения первого случая COVID-19 на территории страны с февраля текущего года. Тотальный карантин объявлен в Окленде на неделю, а по всей стране на трое суток. Австралийская валюта слабела на фоне достаточно «голубиного» протокола последнего заседания резервного Банка.
- К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5070 рублей.
- Ставки MosPrime выросли до 6,72% на день, 6,74% на неделю и 6,88% на месяц. Рост ставок начинает отражать повышенный спрос экспортёров на рублёвую ликвидность перед налоговыми платежами.
- На Forex доллар продолжает укрепляться. DXY поднялся до 92,70 пунктов. Из валют развитых стран особенно заметно ослабление фунта стерлингов почти на 0,4%, хотя безработица в стране снизилась в июне.
По состоянию на 15:20 мск:
- DXY – 92,75 (+0,13%),
- USD-RUB – 73,43 (+0,26%),
- EUR-RUB – 86,41 (+0,21%),
- EUR-USD - $1,177 (-0,07%),
- GBP-USD - $1,379 (-0,37%),
- USD-JPY – 109,25 (+0,00%).
Новая Зеландия напугала Европу тотальным карантином
- Европейские индексы преимущественно снижались. Stoxx 600 несёт потери второй день подряд на фоне роста обеспокоенности распространения Delta-штамма COVID-19.
- Ещё накануне появились цифры по США, согласно которым среднее число заболевших на прошедшей неделе составило 130,8 тыс. в сутки. Карантин в Новой Зеландии, где о COVID-19 не слышали с февраля, не добавил оптимизма.
- Основные потери принесли секторы нефти и газа, банки, автомобилестроители и, естественно, путешествия и гостеприимство.
- Акции голландской Prosus, имеющая долю в китайской Tencent, вновь активно снижались, реагируя на публикацию новых правил обеспечения конкуренции и безопасности личных данных для сектора информационных технологий в КНР.
- Меж тем BHP Billiton отчиталась о лучшем за десятилетие финансовом годе, завершившемся 30 июня. Компания также объявила о повышении дивидендных выплат.
- Кроме того, вспомним о статистике. Британская безработица упала до 4,7% в июне при ожиданиях сохранения её на уровне 4,8%. Оценка роста ВВП еврозоны за II квартал осталась на уровне 2,0% относительно первых трёх месяцев года.
По состоянию на 15:20 мск:
- FTSE 100 - 7167,46 п. (+0,19%),
- DAX - 15901,40 п. (-0,15%),
- CAC 40 - 6807,78 п. (-0,45%).
Газ в Европе будет оставаться дорогим до весны будущего года
Нефть остаётся под давлением, что в условиях нового информационного потока про COVID-19 кажется вполне логичным. Однако на рынке есть и другие интересные события, кроме коронавируса.
- Woodside Petroleum согласилась объединить свои активы с нефтегазовыми активами BHP Billiton. Сделка будет оплачена акциями Woodside Petroleum, а доля акционеров BHP в объединённой компании составит 48%. После завершения всех административных процедур Woodside Petroleum войдёт в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира.
- Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева комментирует уникальную ситуацию на глобальном рынке газа: «Цены на природный газ в моменте находятся на максимумах, а в Европе на исторических максимумах в связи с уникальной ситуацией сложившегося дефицита из-за жаркого лета, роста спроса из-за декарбонизации, роста цен на углеродные квоты в Европе, роста спроса в Азии и падения производства, в первую очередь, в США. В сентябре ожидается охлаждение рынка по мере наступления прохладной осенней погоды, а также запуска Сев потока-2 в Европе и постепенного заполнения хранилищ перед предстоящей зимой. Зима ожидается тяжелая с точки зрения использования газа, хотя все будет зависеть от погоды. Пока готовятся к холодной зиме и росту потребления. Значительного снижения цен на газ можно ожидать весной 2022 г., когда завершится отопительный сезон и компании начнут производить больше газа по мере прироста добычи нефти. Долгосрочно спрос на газ будет расти, но и производство также не будет стоять на месте после провала инвестиций в 2020 г. Текущие цены на газ и «зеленая» повестка спровоцируют множество инвестиций в этот сектор, что может привести к значительному снижению цен будущем».
- В краткосрочной перспективе для нефти важную роль сыграют отчёты по запасам. Высокий сезон потребления автомобильного топлива подходит к концу и будет важным оценить динамику запасов топлива в США. Если уже в конце пикового сезона они начнут расти, то к осени может сформироваться сильная ситуация для снижения цен.
По состоянию на 15:20 мск:
- Brent - $69,11 (-0,58%),
- WTI - $66,53 (-0,78%),
- Золото - $1794,2 (+0,25%),
- Медь - $9398,34 (-1,48%),
- Никель - $19440 (-0,36%).
Сокращение правительственной поддержки приводит к падению розничных продаж в США
Розничные продажи в США упали на 1,1% за июль при ожиданиях снижения на 0,2%. Без учёта бензина и автотранспорта продажи снизились на 0,7%, что также хуже прогнозов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оказалась ниже 1,24% по сравнению с почти 1,27% накануне вечером.
- Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,55% в S&P 500 до снижения на 0,65% в NASDAQ.
- Согласно информации the New-York Times, администрация Джо Байдена планирует объявить о необходимости дополнительной дозы прививки от COVID-19 после 8 месяцев получения первых двух доз. Данная новость продолжит позитивно влиять на акции производителей вакцин.
- Акции Walmart снижались на 1,5% на утренней сессии, хотя торговый гигант отчитался лучше ожиданий, а также повысил свои прогнозы на весь финансовый год. Home Depot теряла около 3% своей капитализации. Торговая сеть бытовой техники и материалов для ремонта отчиталась лучше ожиданий, но цифры по сравнимым продажам не оправдали ожиданий.
- Американский рынок нервно реагирует на ухудшение статистики при одновременном ужесточении риторики представителей ФРС. Вечером ожидается выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Если он вновь будет говорить о появлении условий для сокращения покупки облигаций, то рынок не сможет продолжить свою серию рекордов.