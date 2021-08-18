Комментарии «Открытие»: Новая Зеландия напугала Европу тотальным карантином Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Банковский сектор обеспечил рынок свежими рекордами Отечественный рынок продолжает идти вверх. В первой половине дня индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись в моменте до 3922,24 п. Если до конца дня не свершится что-либо чрезвычайного, то индекс сможет закрыть сессию выше отметки 3900 пунктов. Самое интересное в том, что внешний фон нельзя назвать позитивным, так как нефть и промышленные металлы торговались в минусе, да и европейские индексы находились на негативной территории. По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3921,65 п. (+0,68%), а РТС - 1682,51 п. (+0,50%).

Погоду на отечественной площадке вновь делал сектор финансов (+1,1%), где привычное лидерство захватили три ключевые бумаги TCS Group, Сбербанк и ВТБ. Кроме того, солидный рост демонстрировал потребительский сектор за счёт бумаг торговых сетей.

Бумаги OZON Holdings торговались в небольшом плюсе. OZON в II квартале 2021 года увеличил количество заказов до 40,9 млн по сравнению с 14,6 млн заказов, выполненных во 2 квартале 2020 года, с ускорением роста до 180% в годовом исчислении на фоне 80% роста клиентской базы. Однако не обошлось и без болезни роста. Скорректированная EBITDA была отрицательной - 9,1 миллиарда рублей, по сравнению с отрицательными 1,8 млрд руб. во II квартале 2020 г., что подразумевает скорректированную EBITDA как процент от GMV, вкл. услуг на 10,3% во 2 квартале 2021 года по сравнению с 3,9% во 2 квартале 2020 года, благодаря стратегическим инвестициям, направленным на расширение и увеличение корпоративной доли на рынке. Денежный поток от операционной деятельности составил отрицательные 7,7 млрд рублей по сравнению с отрицательными 2,1 млрд рублей во 2 квартале 2020 года. Впрочем, пока у компании достаточно средств на развитие при отрицательном денежном потоке. Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2021 г. составили 122,9 млрд руб. Рубль не поддаётся коронавирусной панике Рубль незначительно слабел относительно евро и доллара. В сравнении с другими валютами риска потери рубля были заметно скромнее, поскольку AUD терял до 0,6%, а NZD вовсе просел на 1,25%. Перспективы повышения ставки Резервного Банка Новой Зеландии стали менее определёнными после обнаружения первого случая COVID-19 на территории страны с февраля текущего года. Тотальный карантин объявлен в Окленде на неделю, а по всей стране на трое суток. Австралийская валюта слабела на фоне достаточно «голубиного» протокола последнего заседания резервного Банка.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5070 рублей.

Ставки MosPrime выросли до 6,72% на день, 6,74% на неделю и 6,88% на месяц. Рост ставок начинает отражать повышенный спрос экспортёров на рублёвую ликвидность перед налоговыми платежами.

На Forex доллар продолжает укрепляться. DXY поднялся до 92,70 пунктов. Из валют развитых стран особенно заметно ослабление фунта стерлингов почти на 0,4%, хотя безработица в стране снизилась в июне. По состоянию на 15:20 мск: DXY – 92,75 (+0,13%),

USD-RUB – 73,43 (+0,26%),

EUR-RUB – 86,41 (+0,21%),

EUR-USD - $1,177 (-0,07%),

GBP-USD - $1,379 (-0,37%),

USD-JPY – 109,25 (+0,00%). Новая Зеландия напугала Европу тотальным карантином Европейские индексы преимущественно снижались. Stoxx 600 несёт потери второй день подряд на фоне роста обеспокоенности распространения Delta-штамма COVID-19.

Ещё накануне появились цифры по США, согласно которым среднее число заболевших на прошедшей неделе составило 130,8 тыс. в сутки. Карантин в Новой Зеландии, где о COVID-19 не слышали с февраля, не добавил оптимизма.

Основные потери принесли секторы нефти и газа, банки, автомобилестроители и, естественно, путешествия и гостеприимство.

Акции голландской Prosus, имеющая долю в китайской Tencent, вновь активно снижались, реагируя на публикацию новых правил обеспечения конкуренции и безопасности личных данных для сектора информационных технологий в КНР.

Меж тем BHP Billiton отчиталась о лучшем за десятилетие финансовом годе, завершившемся 30 июня. Компания также объявила о повышении дивидендных выплат.

Кроме того, вспомним о статистике. Британская безработица упала до 4,7% в июне при ожиданиях сохранения её на уровне 4,8%. Оценка роста ВВП еврозоны за II квартал осталась на уровне 2,0% относительно первых трёх месяцев года. По состоянию на 15:20 мск: FTSE 100 - 7167,46 п. (+0,19%),

DAX - 15901,40 п. (-0,15%),

CAC 40 - 6807,78 п. (-0,45%). Газ в Европе будет оставаться дорогим до весны будущего года Нефть остаётся под давлением, что в условиях нового информационного потока про COVID-19 кажется вполне логичным. Однако на рынке есть и другие интересные события, кроме коронавируса. Woodside Petroleum согласилась объединить свои активы с нефтегазовыми активами BHP Billiton. Сделка будет оплачена акциями Woodside Petroleum, а доля акционеров BHP в объединённой компании составит 48%. После завершения всех административных процедур Woodside Petroleum войдёт в десятку крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева комментирует уникальную ситуацию на глобальном рынке газа: «Цены на природный газ в моменте находятся на максимумах, а в Европе на исторических максимумах в связи с уникальной ситуацией сложившегося дефицита из-за жаркого лета, роста спроса из-за декарбонизации, роста цен на углеродные квоты в Европе, роста спроса в Азии и падения производства, в первую очередь, в США. В сентябре ожидается охлаждение рынка по мере наступления прохладной осенней погоды, а также запуска Сев потока-2 в Европе и постепенного заполнения хранилищ перед предстоящей зимой. Зима ожидается тяжелая с точки зрения использования газа, хотя все будет зависеть от погоды. Пока готовятся к холодной зиме и росту потребления. Значительного снижения цен на газ можно ожидать весной 2022 г., когда завершится отопительный сезон и компании начнут производить больше газа по мере прироста добычи нефти. Долгосрочно спрос на газ будет расти, но и производство также не будет стоять на месте после провала инвестиций в 2020 г. Текущие цены на газ и «зеленая» повестка спровоцируют множество инвестиций в этот сектор, что может привести к значительному снижению цен будущем».

В краткосрочной перспективе для нефти важную роль сыграют отчёты по запасам. Высокий сезон потребления автомобильного топлива подходит к концу и будет важным оценить динамику запасов топлива в США. Если уже в конце пикового сезона они начнут расти, то к осени может сформироваться сильная ситуация для снижения цен. По состоянию на 15:20 мск: Brent - $69,11 (-0,58%),

WTI - $66,53 (-0,78%),

Золото - $1794,2 (+0,25%),

Медь - $9398,34 (-1,48%),

Никель - $19440 (-0,36%). Сокращение правительственной поддержки приводит к падению розничных продаж в США Розничные продажи в США упали на 1,1% за июль при ожиданиях снижения на 0,2%. Без учёта бензина и автотранспорта продажи снизились на 0,7%, что также хуже прогнозов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оказалась ниже 1,24% по сравнению с почти 1,27% накануне вечером. Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,55% в S&P 500 до снижения на 0,65% в NASDAQ.

Согласно информации the New-York Times, администрация Джо Байдена планирует объявить о необходимости дополнительной дозы прививки от COVID-19 после 8 месяцев получения первых двух доз. Данная новость продолжит позитивно влиять на акции производителей вакцин.

Акции Walmart снижались на 1,5% на утренней сессии, хотя торговый гигант отчитался лучше ожиданий, а также повысил свои прогнозы на весь финансовый год. Home Depot теряла около 3% своей капитализации. Торговая сеть бытовой техники и материалов для ремонта отчиталась лучше ожиданий, но цифры по сравнимым продажам не оправдали ожиданий.

Американский рынок нервно реагирует на ухудшение статистики при одновременном ужесточении риторики представителей ФРС. Вечером ожидается выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Если он вновь будет говорить о появлении условий для сокращения покупки облигаций, то рынок не сможет продолжить свою серию рекордов. info4

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