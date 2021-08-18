Комментарии

ПСБ: Дальнейший рост котировок госбумаг вчера был прерван снижением глобального аппетита к риску на рынках

По итогам вторника доходности рублевых госбумаг практически не изменились – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. – до 6,79% годовых, 10-летних – осталась на уровне 6,87% годовых.

Сегодня с утра внешний фон выглядит нейтрально для рынка ОФЗ. При этом все внимание инвесторов будет сосредоточено на локальных событиях – традиционных аукционах Минфина. Сегодня министерство проведет 2 безлимитных аукциона по 10- и 20-летним ОФЗ на фоне погашения выпуска ОФЗ 26217 на 290 млрд. руб. Предложение длинных бумаг свидетельствует о том, что Минфин нацелен в первую очередь на удлинение госдолга, а не на рост объемов заимствования на фоне сохранения профицита бюджета. В результате, ожидаем, что большая часть средств от погашения ОФЗ 26217 пойдет на вторичный рынок в короткие и среднесрочные выпуски.

Стратегически продолжаем рекомендовать накапливать длинные ОФЗ; среднесрочно ждем продолжения снижения доходностей по мере затухания инфляционных процессов.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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