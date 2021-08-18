ПСБ: Индекс МосБиржи может протестировать "круглую" отметку в 4000 пунктов уже сегодня

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

На глобальных рынках во вторник инвесторы сохраняли консервативный настрой, осмысливая статистику по США. Индекс развивающихся стран MSCI EM (-1,3%) вчера заметно снизился, ведомые накрывшей ряд рынков волной фиксации прибыли (более 2% потеряли КНР, ЮАР, Бразилии, лишь турецкий и российский рынки смогли прибавить более 1%). Развитые рынки, по индексу MSCI World, потеряли 0,7%, ведомые американским фондовым рынком (S&P500: -0,7%; Dow Jones IA: -0,8%; NASDAQ Composite: -0,9%). Помимо сохраняющихся опасений относительно распространения новых штаммов Covid-19 и их влияния на экономическую активность в будущем, рынки находились в ожидании публикации важной статистики по США. Она не порадовала – пром. производство и показало рост на 0,9% м/м, розничные продажи в Штатах упали на 1,1% м/м, заметно хуже ожиданий, причем неожиданно вернулся к снижению и базовый показатель, без учета автосектора и топлива (-0,7% м/м). Растущие риски по потребительской активности в условиях повышенной заболеваемости коронавирусом в стране, а также слабые финансовые результаты Home Depot (-4,3%) привели к укреплению доллара и всплеску коррекционных настроений на товарных рынках и американском рынке акций, впрочем, ослабших к концу торговой сессии –ухудшение тональности экономических новостей носит пока несущественный характер, к тому же повышает вероятность сохранения стимулирующей политики ФРС.

По состоянию на утро среды настроения на рынках стабилизировались. Ключевые азиатские рынки и цены на сырье умеренно подрастают, фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом «плюсе». В отсутствие новой порции новостного негатива умеренно позитивные настроения на глобальных рынках могут сохраниться.

Во вторник покупки на российском рынке акций возобладали, позволив индексу МосБиржи (+1,2%) уверенно обновить исторические пики, заметно продвинувшись к «круглой» отметке 4000 пунктов. Несмотря на откат нефтяных котировок и сохранение давления на ряд рынков ЕМ, спрос на «голубые фишки» был хорошим, обеспечив отдельным бумагам выход на рекордные ценовые уровни. В секторальном разрезе «лучше рынка» вновь оказались акции финансового сектора, где мощно смотрелись Сбербанк (оа: +1,6%; па: +1,5%), МосБиржа (+3,3%) и TCS Group (+3,1%), а также потребсектор (Лента: +3,4%; Х5: +2%; Магнит: +1,1%). В нефтегазовом секторе продолжили раллировать сильно недооцененные акции Башнефти (оа: +7,4%; па: +3,9%) и сильно смотрелись НОВАТЭК (+1,4%). Также отметим акции Газпрома (+1,1%) сумевшие обновить максимумы с 2008 года, и ЛУКОЙЛ (+1,1%). Сдержала рост рынка фиксация прибыли в Роснефти (-1,7%), «фишках» сталелитейных компаний (Северсталь: -1,0%; ММК: -1,4%) и электроэнергетики (Русгидро: -0,9%; Интер РАО: -0,5%).

Учитывая улучшения настроений на глобальных рынках, мы ждем умеренно позитивного старта торгов, с развитием повышательного движения индекса МосБиржи. Не исключаем, в случае сохранения позитивного внешнего фона, теста им отметки 4000 пунктов уже сегодня.

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