«Открытие»: Финансовый сектор обеспечивает рынок новыми рекордами

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индекс МосБиржи может продолжить освоение территории исторических максимумов.

Азиатские индексы преимущественно в плюсе. Сырьевые контракты, включая нефть и промышленные металлы, растут.

Индекс доллара немного снижается, а валюты риска пытаются укрепляться. Рубль на утренних торгах укрепляется и пытается пробить уровень 86,0 за евро.

Инфляция в Великобритании замедлилась до 2,0% в июле с 2,5% в июне. Ожидалось снижение до 2,3%. В еврозоне днём также уточнят инфляцию, но изменений первоначальной оценки 2,2% в июле не ожидается. В США выйдет статистика по новым строительствам и разрешениям на них. Далее отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером в США опубликуют протокол последнего заседания ФРС.

В России выйдут цены производителей. Отчётность по МСФО предоставят «Белуга», МТС.

Финансовый сектор обеспечивает рынок новыми рекордами

Индекс МосБиржи переписал исторический максимум, как внутри дня, так и на дневном графике. Меж тем внешний фон был негативным, но в современных реалиях это означает, что тормозящие экономики ждут новые стимулы. В самом деле, волна Delta штамма COVID-19 тормозит Китай, Японию и другие азиатские страны. В самих США также идёт бурный рост заболеваемости, который не способна остановить программа вакцинации. К слову, на родине Delta штамма в Индии, где широко используют российский “Sputnik-V” пик заболеваемости давно пройден. В любом случае, российские активы живут ожиданиями новых стимулов, да и реальная ситуация с дорожающими активами не поддерживает пессимизма. Плюс к этому уже почти 10% населения страны имеют доступ на финансовый рынок, что обеспечивает его существенной подушкой ликвидности.

По итогам торгов 17 августа Индекс МосБиржи — 3943,01 п. (+1,2%), а Индекс РТС — 1689,76 п. (+0,9%). Пик роста индекса МосБиржи зафиксирован на отметке 3944,37 п. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 78,333 млрд рублей.

8 отраслевых индексов выросли и лишь два снизились. Сектор химии и нефтехимии оказался аутсайдером дня (-0,67%). Основной прирост обеспечил сектор финансов (+2,11%), лидерами которого стали бумаги «Московской Биржи», TCS Group и Сбербанка.

Лидером в составе индекса МосБиржи вновь оказались бумаги HeadHunter, которые продолжили рост на фоне сильной отчётности, вышедшей днём ранее. Во вторник отчитался ещё один представитель сектора информационных технологий OZON Holding.

Ритейлер Ozon Holdings — второй по величине в РФ интернет-магазин после Wildberries, опубликовал, на наш взгляд, весьма сильные финансовые результаты по итогам 2 квартала и I полугодия 2021 года. На данном этапе развития компании, которая относится к историям роста, ключевым фактором является динамика GMV, а она остается впечатляющей. Если по итогам I квартала оборот от продаж (GMV) маркетплейса вырос в 2,35 раза г/- до 74,2 млрд рублей с НДС, то во II квартале рост в базисе год к году составил 94% (почти в 2 раза). Но здесь стоит учесть фактор высокой базы II квартала предыдущего года. Количество заказов при этом подскочило в 2,8 раза, а число активных клиентов выросло на 80%. Отметим пересмотр в сторону повышения менеджментом компании прогноза GMV на текущий год. Убыток на уровне скорректированной EBITDA увеличился в 5,1 раза.Это не сильно пугает, поскольку компания планирует занять треть российского рынка онлайн-торговли, поэтому текущие показатели отражают инвестиции в будущую долю рынка.

Акции «Газпрома» подорожали более чем на 1,1%, продолжая реагировать на крайне благоприятную ценовую ситуацию в Европе. Звучат даже обвинения, что компания сама спровоцировала рекордные цены на газ, но это могло бы быть справедливым, если бы не рост поставок в дальнее зарубежье.

Прибыль «Сургутнефтегаза» по МСФО за I полугодие 2021 года упала в 2,9 раза до 153,04 млрд рублей. Выручка от реализации в январе-июне выросла в 1,7 раза - до 855,31 млрд рублей. Прибыль до налогообложения упала в 2,9 раза до 183,69 млрд рублей. Акции компании отреагировали достаточно позитивно на отчётность, подорожав более чем на 1%.

Существенный рост индекса МосБиржи с начала месяца, похоже, открывает дорогу к уровню 4000 пунктов. На текущий момент можно говорить о перекупленности индекса, но такое положение дел может сохраняться какое-то время. Более того, в сравнении с аналогами российский рынок всё ещё остаётся дешёвый, а его дивидендная доходность привлекательной. Поэтому вполне допускаем возможность тестирования уровня 4000 пунктов по индексу МосБиржи в обозримой перспективе. Впрочем, сентябрь это уже слабый месяц для рынков и вероятность определённой коррекции будет возрастать.

Рубль упорно сопротивляется внешнему негативу за счёт своей реальной доходности

Рубль слабел вместе с другими валютами риска против американской денежной единицы. Впрочем, если россиянин реагировал на очередной взлёт доллара, то у AUD и NZD были свои собственные локальные проблемы.

Перспективы повышения ставки Резервного Банка Новой Зеландии стали менее определённые после обнаружения первого случая COVID-19 на территории страны с февраля текущего года. Тотальный карантин объявлен в Окленде на неделю, а по всей стране на трое суток. К вечеру вторника NZD слабел почти на 1,5% против американского конкурента. Австралийская валюта слабела на фоне достаточно «голубиного» протокола последнего заседания резервного Банка. Причины этого также кроются в том, что почти все крупные города Австралии находятся под различными ограничениями, а ещё и экономика Китая демонстрирует признаки охлаждения. AUD терял более 1,1%.

Минфин в среду 18 августа проведёт очередные аукционы ОФЗ. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 23 июля 2031 года и ОФЗ-ПД выпуска 26238 15 мая 2041 года. Облигации выпусков размещаются в объёме остатков, доступных для размещения в каждом из выпусков. Похоже, что Минфин чувствует себя достаточно уверенно и готов занимать по текущим ставкам через размещение длинных выпусков.

На Forex доминирование доллара было безусловным. DXY вновь поднялся выше 93,0 п. Слабость статистики и постоянные заявления представителей ФРС о возможном сокращении программы покупки облигаций в ближайшие месяцы создают далеко не благоприятную картину для риска.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,15 (+0,56%),

USD-RUB – 73,57 (+0,45%),

EUR-RUB – 86,10 (-0,14%),

EUR-USD - $1,171 (-0,59%),

GBP-USD - $1,374 (-0,77%),

USD-JPY – 109,58 (+0,3%).

Падение розничных продаж напугало американский рынок

Торги в США завершились снижением индексов. Для начала рынок был огорчён статистикой по розничным продажам, которые упали на 1,1% в июле при ожиданиях снижения на 0,2%. В данном случае можно говорить о влиянии сокращения программ поддержки населения, а также более сберегательного поведения американцев на фоне новой волны COVID-19-Delta. Далее данные по промышленному производству показали рост за июль на 0,9% при ожиданиях 0,5% повышения. Это стало вкладом в копилку факторов на сокращение количественной программы ФРС в ближайшие месяцы, о чем заявляют многие представители регулятора.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл общался во вторник со студентами и преподавателями. По его словам, реальное влияние Delta штамма пока остаётся неясным. Он также полагает, что сектор услуг ещё далёк от восстановления, а это крайне важная часть американской экономики. В остальном, выступление председателя можно назвать нейтральным, так как каких-либо сильных заявлений не было.

Вторым планом американской печали выступает сама волна коронавируса. За прошлую неделю число новых случаев в США преодолело отметку 130,8 тыс. в день. Похоже, что вакцинация пока не помогает США сдерживать рост заболеваемости, хотя в администрации Джо Байдена задумались о третьей дозе через 8 месяцев для тех, кто прошёл процесс вакцинации. И, наконец, поспешное бегство вооружённых сил США из Афганистана создаёт глобальный контекст риска, ударяя по репутации самих США, как доминирующей силовой державе. Впрочем, пока не будем фокусироваться на мировой политике.

Розничный гигант Walmart Inc. (-0,03%) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, а также повысил свой прогноз на финансовый год. Однако рынок начал проявлять осторожность из-за стабильного ухудшения динамики розничных продаж.

Торговая сеть товаров быта и ремонта Home Depot (-4,27%) также отчиталась сильно по выручке и прибыли, но вот рост сравнимых продаж на уровне 4,5% оказался недостаточным, чтобы удовлетворить инвесторов.

7 отраслевых индексов снизились и 4 выросли. Самое существенное снижение в секторе цикличных товаров (-2,31%), а самый заметный рост в здравоохранении (+1,12%).

По итогам торгов:

DJIA - 35343,28 п. (-0,79%),

S&P 500 - 4448,08 п. (-0,71%),

NASDAQ - 14656,18 п. (-0,93%).

Резервный Банк Новой Зеландии оперативно отреагировал на общенациональный карантин

Азиатские рынки торговались в плюсе на фоне надежд, что любой негативный сценарий будет встречен стимулирующими мерами. Накануне в Новой Зеландии был введён общенациональный карантин, а уже в среду Резервный Банк страны отказался от повышения ставки, что многие считали почти свершившимся фактом. Впрочем, в заявлении RBNZ всё же говориться о скором повышении ставки.

Японские акции дорожали, хотя во многом это стало возможным благодаря чуть более слабой иене и развороте фьючерсов на американские индексы. Экспорт Японии в июле вырос на 37% при ожиданиях повышения на 39%. Импорт увеличился на 28,5% при ожиданиях роста на 35,1%. Базовые машиностроительные заказы в стране сократились за июнь на 1,5%, но ожидалось падение на 2,8%.

В Китае основной вклад в рост рынка внесли бумаги финансового сектора и оборонных предприятий. Накануне комитет по финансовым и экономическим вопросам заявил о необходимости достижения баланса между обеспечением экономического роста и недопущением финансовых рисков. В секторе оборонных компаний проявляется реакция, как на ситуацию в Афганистане, с которым у КНР есть общая граница, так и на военно-морские учения вблизи берегов Тайваня. В Гонконге акции технологичных компаний, если не развернулись вверх, то приостановили своё падение. В конце концов, новые правила обеспечения конкуренции в секторе информационных технологий во многом повторяют антимонопольное законодательство США и Европы.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 27627,00 п. (+0,74%),

Hang Seng - 25948,39 п. (+0,79%),

Shanghai Composite - 3471,66 п. (+0,72%).

Нефть и промышленные металлы рассчитывают на бесконечные стимулы

Промышленные металлы и нефть преимущественно дорожали на азиатских торгах. Надежды на стимулы в любой сложной экономической ситуации вдохновляют сырьевых спекулянтов.

Накануне также вышел отчёт API по запасам. На неделе до 13 августа коммерческие запасы нефти в США упали на 1,2 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,2 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,5 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 3,1 млн бар., запасов бензина на 2,3 млн бар., и рост дистиллятов на 0,7 млн бар.

Индия во вторник начала продажу нефти из стратегических резервов в адрес перерабатывающих предприятий. Власти страны решили изменить свой подход к данному активу, коммерциализируя возможности хранения.

В остальном, нефть пока не горит желанием активно восстанавливать цены, так как Delta штамм начал тормозить значимые экономики. Американские запасы в 17:30 мск могут породить более высокую волатильность, но отчёт API несколько успокоил рынок, поскольку показал сокращение запасов бензина, что для высокого сезона это обычное явление.

По состоянию на 9:00 мск: