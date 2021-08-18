ПСБ: По состоянию на утро среды настроения на рынках стабилизировались

Сегодня мы ожидаем незначительное удорожание позиций рубля и его последующий переход к середине нашего текущего целевого диапазона 73,0 - 75,1

Учитывая улучшения настроений на глобальных рынках, мы ждем умеренно позитивного старта торгов с развитием повышательного движения индекса МосБиржи. Не исключаем, в случае сохранения позитивного внешнего фона, теста им отметки 4000 пунктов уже сегодня

Сегодня все внимание инвесторов будет сосредоточено на традиционных аукционах Минфина: министерство проведет 2 безлимитных аукциона по 10- и 20-летним ОФЗ на фоне погашения ОФЗ 26217 на 290 млрд. руб.

Чистая прибыль Сургутнефтегаза (ПОКУПАТЬ) в 1 пол. 2021 г. по МСФО упала в 2,9 раза - до 153 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основное влияние на сокращение прибыли Сургутнефтегаза оказало получение убытка по курсовым разницам в размере 81,5 млрд рублей против прибыли в 415 млрд рублей за аналогичный период 2020 года. Учитывая представленный ранее отчет по РСБУ, особого сюрприза не ожидалось, а для дивидендов по привилегированным акциям важнее отчетность по российским стандартам, которая является основой для выплат. Оцениваем отчет Сургутнефтегаза как нейтральный.

М.Видео-Эльдорадо (ПОКУПАТЬ) в 1 полугодии увеличила скорректированную чистую прибыль на 18% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем результаты М.Видео-Эльдорадо как достаточно сильные, хотя и скорректированные показатели показали динамику слабее выручки. А на увеличение EBITDA и чистой прибыли (не скорректированные) оказали влияние в основном разовые факторы. Маржинальность бизнеса немного просела на фоне повышенной маркетинговой активности. Компания рекомендовала дивиденды в размере 100% от скорректированной прибыли по МСФО, что предполагает 35,5 руб./акцию за 1 полугодие и соответствует доходности в 5,5%. Мы ждем, что 2 полугодие для М.Видео-Эльдорадо будет более успешным при поддержке сезонного фактора.

GMV Ozon (-) во 2 кв. вырос на 94%, до 89 млрд руб., отрицательная EBITDA составила 9,1 млрд руб. - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты OZON не оправдали ожидания рынка в части EBITDA, ожидалось менее сильное сокращение показателя. Компания объясняет это активными инвестициями в инфраструктуру и e-commerce. Результаты по обороту оказались лучше консенсус-прогноза на фоне роста количества и частоты заказов. Мы оцениваем результаты OZON умеренно-негативно.

ПАО «Промсвязьбанк»