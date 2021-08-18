Росбанк: Настроения меняются ежедневно

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Настроения меняются ежедневно. На закрытие вторника ведущие американские и европейские индексы скорректировались вниз — S&P 500 -0.7%, Stoxx 600 -0.1%. Однако, уже сегодня фьючерсы на утренних торгах оценили привлекательность для их покупки на фоне восстановительной динамики азиатских индексов (+0.5/1.1%).

Базовые ставки: Доходность UST’10 не сумела опуститься ниже 1.22% и завершила день на уровне 1.26% годовых (+3 бп). Комментарий главы ФРС Дж.Пауэлла способствовал росту ставок в свете того, что он не выразил острых сомнений в темпах восстановления экономики. Сегодня в фокусе публикация протокола июльского заседания регулятора, однако сразу после этого внимание переключится на подготовку к конференции в Джексон Хоул.

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent держится в интервале $69-70/барр., несмотря на сохраняющиеся угрозы для сырьевого спроса со стороны «дельта» штамма. Золото продолжает торговаться в узком диапазоне $1780-1795, следуя за динамикой доллара США.

Мировые валюты: Евро-доллар вновь отступил к уровням 1.1700. В отличие от сегмента процентных ставок, доллар более чутко отреагировал на комментарий Дж.Пауэлла. Это соответствует растущим шансам на сокращение количественного смягчения в США в обозримом будущем. Однако на текущих уровнях евро-доллара усиливается позиционная игра – открытые опционные позиции вблизи 1.17 могут требовать все больше ресурсов для их защиты, и в определенный момент последует закрытие с переводом евро в интервал 1.16-1.17.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: В ожидании новых премий на первичных аукционах. Минфин продолжает практику последних недель, предлагая инвесторам неограниченный объем длинных серий ОФЗ-ПД. Сегодня на аукционы выставлены 26239 (июл.31) и 26238 (май.41). На вторичном рынке бумаги торгуются с премией по доходности в 17-18 бп относительно “старых” серий – 26235 (мар.31) и 26230 (мар.39). И это более чем закономерно, учитывая, что Минфин в августе отдает предпочтение объему размещения, нежели ценовым параметрам. Наш развернутый взгляд на грядущие аукционы изложен в регулярном обзоре (на английском языке).