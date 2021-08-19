«Фридом Финанс»: Цель на закрытие для индекса Мосбиржи 3885-3965 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск опустился на 0,6%, следуя за динамикой на рынках США, несмотря на некоторое повышение цен на нефть, которые, правда, остаются вблизи недельных минимумов.

Глава ФРС Джером Пауэлл на видеоконференции с американскими преподавателями отметил риски для восстановления экономики, но ни о каких конкретных мерах противодействия этим рискам со стороны регулятора не заявил. На эту новость инвесторы отреагировали продажами.

Быстрее рынка в целом снижаются бумаги Фосагро. Причиной этого стала новость о том, что в АПК одобряют идею введения фиксированных цен на удобрения, а также предоставление скидок на них для фермеров. Однако, на наш взгляд, ожидаемое снижение цен на продукцию Фосагро уже учтено в его котировках. Руководство компании связывало это с наступлением межсезонья в США, Европе, Китае, куда поставляется ее продукция. В то же время в Фосагро отмечают, что цены на зерновые и масличные культуры остаются высокими, а это будет поддерживать высокий уровень доступности удобрений и ограничивать снижение цен на них. Рентабельность Фосагро во втором квартале превысила 34%, чистая прибыль акционеров достигла 30,4 млрд руб., что оказалось примерно на 10% лучше общерыночных прогнозов. Повышение НДПИ не окажет существенного влияния на финансовые показатели Фосагро, оно вызовет снижение EBITDA за 2021 год примерно на 4%. Новостной фон и усиление спроса на сельхозпродукцию в Европе могут послужить основанием для повышения таргета по акции Фосагро на 5-10%.

Акции Аэрофлота выросли на 2% на новости о том, что компания начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Мексику, и в СНГ из регионов. На прибыль Аэрофлота в последние кварталы оказывает давление слабая маржинальность в сегментах, где выручка уже восстановлена. Это означает, что для улучшения результатов необходимо развивать высокомаржинальные направления полетов. По итогам 2021 года Аэрофлот рассчитывает лишь на сокращение чистого убытка, но не на выход на прибыль. Этот прогноз дает основание для краткосрочного снижения справедливой стоимости авиаперевозчика на 5-15%. Для повышения маржинальности авиаперевозчик направит $642 млн на лизинг самолетов Boeing 777-300. Задача Аэрофлота — войти в число перевозчиков премиум-класса, что сигнализирует об отсутствии уверенности в восстановлении широкого спроса на его услуги. Ранее закупленные лайнеры SSJ-100 будут переданы авиакомпании «Россия», которая готова заплатить за 14 бортов около 23 млрд руб. Крупные инвестиции Аэрофлота будут оказывать давление на его рентабельность в текущем году.

Дополнительный негатив для компании связан с отложенным эффектом для выручки и рентабельности динамики нефтяных цен. Их текущий рост отразится на финансовых результатах компании в следующем году. Прогнозируем чистую прибыль за 2021 год около нулевых отметок, считаем акции Аэрофлота оцененными справедливо. Консенсус чистой прибыли на 2022 год предполагает результат 11 млрд руб., что будет способствовать повышению таргета по акциям авиаперевозчика в ближайшие кварталы.

Акции М.видео отреагировали ростом на публикацию отчета за первое полугодие по РСБУ. Выручка и чистая прибыль ретейлера в отчетном периоде увеличились на 22% и 19% — до 212,8 млрд и 5,6 млрд руб. соответственно. Мы оцениваем эти результаты как слабые с учетом прогнозов на год и эффекта низкой базы второго полугодия 2020-го и считаем, что справедливая оценка акций торговой сети может быть снижена на 3-8%.

До конца текущей сессии наиболее вероятно продолжение умеренно негативной динамики. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3885-3965 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,25-73,75 и 85,85-86,55 соответственно.