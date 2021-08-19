«Фридом Финанс»: В центре внимания – результаты NVIDIA

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 17 августа американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,71%, до 4448 пунктов, показав наилучшую динамику среди прочих индексов. Dow Jones потерял 0,79%, в аутсайдерах оказался высокотехнологичный Nasdaq (-0,93%). Хуже рынка торговались сектор циклических потребительских товаров (-2,31%), сырья и материалов (-1,21%) и промышленные компании (-1,06%). Защитные активы вновь продемонстрировали положительную динамику. Лучше прочих при этом выглядел сектор здравоохранения (+1,12%).

Регулятор Великобритании одобрил использование вакцины Moderna (MRNA: +7,5%) от COVID-19 для подростков 12–17 лет. Выручка Tencent Music (TME: -12,3%) во втором квартале недотянула до консенсуса. Аналитики отмечают рост конкуренции и негативное влияние со стороны госрегулирования в КНР. Акции Alibaba Group (BABA: -4,9%) находятся под давлением после представления антимонопольным органом Китая проекта правил, ужесточающих регулирование интернет-компаний.

Сегодня мировые фондовые площадки в основном демонстрируют негативную динамику. Согласно опубликованным во вторник данным, розничные продажи в США в июле сократились на 1,1%, тогда как рынок ожидал снижения на 0,3%. Впрочем, слабые данные были ожидаемы после того, как на прошлой неделе индекс потребительских настроений от Мичиганского университета упал до 11-летнего минимума. Июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 п.п., до 0,7%. Розничные продажи за июль выросли на 15,8% г/г, что ниже показателя за прошлый месяц — 18,7% (до пересмотра он составлял 18,0%).

В фокусе внимания инвесторов по-прежнему проблема распространения новых штаммов коронавируса, а также вопрос ревакцинации населения. По данным Washington Post, Белый дом планирует объявить, что большинству американцев необходимо привиться повторно, чтобы решить проблему ослабления иммунитета и снизить заболеваемость, связанную с высокотрансмиссивным штаммом «дельта», который вызвал всплеск заражений. Отмечается, что повторные прививки будут рекомендованы через восемь месяцев после получения второй дозы препарата в рамках первой вакцинации.

Исходя из исторических параллелей, мы считаем, что геополитическая напряженность не окажет сильного давления на рынок, но ситуация в Афганистане может повлиять на проводимую фискальную политику (это касается инфраструктурного и социального пакета), так как негативно отражается на рейтинге президента.

Азиатские фондовые площадки показали позитивную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,47%, китайский CSI 300 прибавил 1,17%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,59%. EuroStoxx 50 снижается на 0,31%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис сохраняется на уровне 1,27%. Цена на фьючерс Brent удерживается в районе $69,5 за баррель. Золото торгуется возле отметки $1790 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4420-4470 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по началу строительства новых домов в июле. Консенсус предполагает снижение показателя до 1 610 тыс. по сравнению с 1 643 тыс. в июне.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 62 пунктов, отражая надежды инвесторов на то, что замедление восстановления экономики приведет к более плавному сокращению программы QE и переносу сроков повышения ставок.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок по-прежнему склонен выкупать малейшие просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4420. Колебания индикаторов RSI и MACD не подают значимых сигналов. В ближайшие дни индекс широкого рынка может сохранить восходящий импульс и начать тестировать область 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки 4370 пунктов.

Сегодня квартальную отчетность выпустит NVIDIA (NVDA). Консенсус-прогноз Factset закладывает рост выручки компании на уровне 63%, до $6,32 млрд, при non-GAAP EPS около $1,02. Позитивную динамику доходов NVIDIA обеспечит в первую очередь сегмент игровых GPU, спрос на которые сохраняется из-за их высокой производительности, а также увеличения производства ПК и ноутбуков, в том числе игровых, во время пандемии. Увеличение продаж в этом сегменте ожидается в диапазоне 70–80%. В ближайшие кварталы оно замедлится из-за постепенного ослабления спроса на онлайн-игры. Среди драйверов роста финансовых показателей NVIDIA продажи серверных решений, увеличение которых прогнозируется на уровне 30%. Поддержку сегменту оказывает высокий спрос на серверные графические ускорители и CPU, сопроцессоры обработки данных (NVIDIA BlueField) и другие продукты. В центре внимания инвесторов будут оценки устойчивости спроса по ключевым товарным группам и прогнозы компании на остаток текущего года. Ожидаем нормализации темпов роста выручки от игрового сегмента и сохранение высокого спроса на комплектующие для серверов и автопрома.

Также 18 августа результаты за второй квартал представит Cisco (CSCO). Консенсус Factset предполагает повышение выручки на 8,6%, до $13,04 млрд, при собственном прогнозе компании в диапазоне 6–8%. Ожидается повышение non-GAAP EPS на 3,7%, до $0,83. Мы полагаем, что продажи аппаратных решений могут увеличиться на 7–9% после роста на 6% за январь-март. Этому будет способствовать уверенный спрос, а также эффект от покупки компанией Acacia Communications. По нашему мнению, стимулировать рост продаж аппаратного сегмента в течение ближайших трех-пяти кварталов будет эффект отложенного спроса. Его последующее замедление связываем с усилением спроса на облачные решения. Уже представленные конкурентами Cisco результаты позволяют рассчитывать на ускорение роста доходов от решений для кибербезопасности и программных продуктов. Полагаем, что расширение функционала Webex будет стимулировать приток новых клиентов. Сегменты прикладного ПО и кибербезопасности в среднесрочной перспективе обеспечат компанию драйверами роста финансовых показателей. Особое внимание инвесторов привлечет динамика non-GAAP операционной маржи, так как менеджмент прогнозировал ее незначительное снижение, и прогноз финансовых показателей на полный год.