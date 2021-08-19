ИАЦ «Альпари»: Рынок фиксирует прибыль

На российском фондовом рынке начинается фиксация прибыли пока легкая, почти незаметная. Индекс МосБиржи отошел к 3923 пунктам и может двигаться в диапазоне 3900-3940 пунктов. Индекс РТС корректируется к 1676 пунктам и способен оставаться в рамках 1665-1675 пунктов.

В лидерах спроса сегодня остались бумаги «Аэрофлота». В отсутствие корпоративных новостей, которые могли бы поддержать котировки, сработал технический фактор. Он вывел акции из вялого «боковика» 66,10-68,00 руб. Если по итогам дня удастся закрепиться выше 68,60 руб., откроется дорога к 69,15.

В плюсе держатся акции «М.Видео», которые также сломали границы среднесрочного бокового торгового канала и поднялись к 652,70 руб. Новая цель может располагаться на уровне 660 руб., перспективы позитивны.

Под давлением оказались бумаги «Башнефти», НЛМК, «Северстали». Металлурги продолжают отыгрывать слабую китайскую статистику. В «красной» зоне торгуются и расписки «Ленты». Инвесторы продают, кроме того, бумаги TCS.

Доллар США к вечеру растет к 73,74 руб. и неплохо себя чувствует. Ближайшая цель подъема располагается на уровне 73,80 руб., откуда будет открыт путь к 74,00. Евро стоит 86,34 руб. и оставляет за собой проторгованный коридор 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»