«Открытие»: Рынок обновил рекорд и столкнулся с желающими зафиксировать прибыль

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Рынок обновил рекорд и столкнулся с желающими зафиксировать прибыль

В первой половине дня индекс МосБиржи для начала обновил исторический внутридневный пик, достигнув отметки 3949,07 п. Затем преобладала негативная динамика, сформированная негативными настроениями в Европе. Рынок смог найти в себе силы, чтобы ликвидировать большую часть потерь к середине сессии.

По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3933,97 п. (-0,23%), а РТС - 1682,58 п. (-0,42%).

Отраслевой индекс транспорта повышался на 0,75% благодаря росту акций «Аэрофлота», который продолжает восстанавливать маршруты, закрытые во время первой волны пандемии. Сектор металлов и добычи терял более 0,5% из-за слабости бумаг «РусАл», сталеваров и ГМК «Норникель».

«Белуга» сообщает о росте выручки по МСФО на 20% в I полугодии до 30,8 млрд рублей. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 21% до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль повысилась на 150% до 1,1 млрд рублей, показатель EBITDA поднялся на 8% до 3,7 млрд рублей, поток денежных средств от операционной деятельности увеличился на 341% до 2,1 млрд рублей, а чистый денежный поток достиг 1 млрд рублей. Совет директоров «Белуга» рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 72,76 рублей на акцию (до уплаты налога). Дата закрытия реестра на получение дивидендов рекомендована на 4 октября.

Совет директоров Группы «Черкизово» также внёс предложение о выплате промежуточных дивидендов в размере 85,27 рублей на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов предложена на 3 октября.

«М.видео-Эльдорадо» также отчиталась за I полугодие. Рост выручки составил 22,3% до 212,8 млрд рублей. Улучшение результатов во многом произошло благодаря росту онлайн продаж на 48,8%. Скорректированный показатель EBITDA Группы составил 12,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 18% год-к-году до 6,4 млрд рублей.

Резервный Банк Новой Зеландии не решился на повышение ставки в условиях карантина

Начало дня для рубля также было позитивным. Курс евро упал до 85,95 рублей. Однако на этом достижения россиянина завершились и он вновь слабел вслед за другими валютами риска.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5160 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 6,70% на день, выросли до 6,76% на неделю и снизились до 6,88% на месяц. Ставки продолжают испытывать влияние предстоящих налоговых платежей.

Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ, которые продолжают регистрировать довольно высокий спрос. На первом из двух аукционов среды были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 в объёме 94,378 млрд рублей. Спрос составил 188,08 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,09%. выпуска

На Forex доллар был стабилен. Kiwi продолжил слабеть до 9-ти месячного минимума. Резервный Банк Новой Зеландии пока не стал повышать ставку на фоне нового карантина в стране, который объявили из-за обнаруженного случая COVID-19 в Окленде.

По состоянию на 15:15 мск:

DXY – 93,07 (-0,06%),

USD-RUB – 73,65 (+0,13%),

EUR-RUB – 86,35 (+0,29%),

EUR-USD - $1,172 (+0,11%),

GBP-USD - $1,376 (+0,18%),

USD-JPY – 109,76 (+0,17%).

Британская инфляция намекает на временный характер высоких цен

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе, хотя начало торгов для Stoxx 600 складывалось спокойным. Некоторый спрос наблюдался в акциях здравоохранения и недвижимости.

Великобритания сообщила о том, что инфляция в июле замедлилась до 2,0% при ожиданиях снижения до 2,3% и 2,5% в июне. Пересмотр инфляции в еврозоне изменений не принёс. Соответственно, итоговая инфляция зафиксирована на уровне 2,2% в июле.

Акции Carlsberg дорожали более чем на 2%. Пивоваренная компания улучшила свой прогноз на финансовый год, а также заявляет о том, что продажи в Китае и России выросли выше уровня до пандемии.

Швейцарский производитель Alcon также улучшил свой прогноз на финансовый год, что помогло акциям компании показать рост почти на 9%.

По состоянию на 15:15 мск:

FTSE 100 - 7159,19 п. (-0,31%),

DAX - 15917,58 п. (-0,03%),

CAC 40 - 6797,21 п. (-0,33%).

Данные по запасам США помогают нефти удержаться от дальнейшего падения

Нефть сохраняла позитивную динамику благодаря статистики по запасам в США, которая продолжает указывать на высокий топливный спрос.

Согласно отчёту API, на неделе до 13 августа коммерческие запасы нефти в США упали на 1,2 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,2 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,5 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 3,1 млн бар., запасов бензина на 2,3 млн бар., и рост дистиллятов на 0,7 млн бар.

Кроме динамики запасов будет важным отследить производство в США. Если добыча продолжит расти на фоне далеко не лучшей ценовой ситуации в августе, то к сентябрю рынок может подойти с избытком предложения.

По состоянию на 15:15 мск:

Brent - $69,83 (+1,16%),

WTI - $66,99 (+0,98%),

Золото - $1789,7 (+0,11%),

Медь - $9203,23 (-0,75%),

Никель - $18990 (-1,06%).

Впереди протокол заседания ФРС и возможные намеки на сроки сокращения покупки облигаций

Число новых строительств в США упало за июль на 7% до 1,53 млн в годовом пересчёте, а число разрешений увеличилось на 2,6% до 1,62%.