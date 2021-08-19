Комментарии

«Фридом Финанс»: Котировкам нужна передышка

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи протестировал исторический максимум. Однако под влиянием негативной динамики на американских фондовых площадках и консолидации в ценах на нефть торги завершились снижением. В роли защитных были акции М.видео (+1,8%). В аутсайдерах оказались префы Башнефти (-6,07%), скорректировавшиеся после ралли, продолжавшегося несколько последних сессий. Пара USD/RUB движется к сопротивлению 74,00.

НМТП (+0,81%) отчитался по РСБУ за первое полугодие. Выручка компании увеличилась на 1,6% г/г, до 12,2 млрд руб., чистая прибыль выросла по сравнению с результатом аналогичного периода 2020-го в 1,9 раза, достигнув 12,8млрд руб. Отмеченная в первом квартале активная тенденция к превышению прибылью общерыночных ожиданий продолжилась.

ВСМПО-Ависма (-2,25%) представила полугодовой отчет по РСБУ. Выручка компании упала на 24,8% г/г, до 30,584 млрд руб., чистая прибыль изменилась незначительно и составила 8,1млрд руб. Прогноз объемов производства ВСМПО-Ависма приблизительно соответствует уровню прошлого года, поэтому снижение показателей, возможно, стало следствием временного сезонного спада. В то же время без позитивных новостей от менеджмента спрос на бумаги компании, на наш взгляд, останется под давлением.

Ожидаем снижение рынка. Целевой диапазон по индексу Мосбиржи: 3885-3965 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50-74,15.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Закон об инвестиционной политике скоро появится в Иркутской области
Иркутская область остается в лидерах по привлечению инвестиций в СФО
Сбер на форуме ТПП представит новые бизнес-решения для иркутских предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги