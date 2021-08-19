ПСБ: Индекс МосБиржи может может вернуться в 3850-3900 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера настроения на развитых рынках начали более явно ухудшаться. Поводом стали очередная порция слабых экономических данных по США (число домов упало в июле сильнее ожиданий, до 1,53 млн домов в аннуализированном выражении, - это минимум за 5 мес.), способствовавшая дальнейшему снижению инфляционных ожиданий по США и прогноз BHP по резкому сокращению производства стали в КНР к концу этого года. Негатива добавила и публикация протоколов с последнего заседания ФРС, состоявшегося 27-28 июля (т.н. «минуток» ФРС). Согласно им, ряд представителей руководства регулятора ожидает достижение целевых показателей по рынку занятости к концу года и начинает обсуждать перспективы сокращение программ выкупа активов, пытаясь не допустить сильного пересмотра экономических ожиданий. В принципе, сворачивание избыточных мер монетарного стимулирования выглядит, учитывая повышенную инфляцию, выглядит вполне естественным и носит ожидаемый характер, однако, действительно, несет риски повышенной волатильности на рынках, способных начать учитывать более серьезное ужесточение политики Федрезерва. В результате инвесторы, после небольшой паузы, предпочли начать активно фиксировать прибыль, ухода от риска, - в последний час торгов в США основные американские индексы заметно упали потеряв 0,9%-1,1%.

По состоянию на утро четверга на глобальных рынках продолжают преобладать выраженно негативные настроения. Фьючерсы на американские и европейские индексы несут ощутимые потери, ключевые азиатские рынки снижаются, причем, ввиду перспектив ухудшения сантимента на рынках США и Европы, более 1% теряют японский и корейские индексы. Под сильным давлением и цены на нефть. Мы опасаемся развития коррекционных настроений на мировых рынках.

Вчера, ввиду ухудшения внешнего фона и усиления давления на рынки сырья, российский рынок акций накрыла волна фиксации прибыли в «голубых фишках», - по итогам дня индекс МосБиржи (-0,5%) отступил от исторических максимумов и вернулся к отметке 3900 пунктов. Среди ключевых секторов «хуже рынка» смотрелись акции металлургических и горнодобывающих компаний: на фоне ухудшения перспектив рынка стали Северсталь и НЛМК потеряли в капитализации 2,1% и 2% соответственно, НорНикель – 1,7%. Заметные потери понесли «фишки» нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: -1,9%; Газпром: -1,1%; Роснефть: -1,5%), где наиболее сильное падение испытали «префы» Башнефти (-6,1%), скорректировавшие значительную часть роста последних дней. В акциях финансового сектора в аутсайдерах отказались ВТБ (-2,3%) и TCS Group (-3,0%), а акции Сбербанка (+0,1%) растеряли неплохой внутридневной рост. В зоне роста оказались акции МосБиржи (+1,4%), в ожидании финотчетности, и ряд «идейных» представителей внутренних секторов, поддержанных новостями, в частности М.Видео (+1,8%). Преобладание негативных настроений на глобальных рынках может привести к возврату индекса МосБиржи в диапазон 3850-3900 пунктов сегодня. Из значимых корпоративных новостей отметим публикации финотчетностей МТС, Газпром нефти, ГК Черкизово, EN+, Qiwi.

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