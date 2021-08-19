ПСБ: Мы опасаемся развития коррекционных настроений на мировых рынках в течение дня

Сегодня мы ожидаем усиления позиций доллара и его закрепления в середине нашего текущего целевого диапазона 73,0-75,1 рубля за доллар

Преобладание негативных настроений на глобальных рынках может привести в четверг к возврату индекса МосБиржи в диапазон 3850-3900 пунктов

Минфин провел 2 успешных безлимитных аукциона ОФЗ при рекордном спросе с середины апреля за счет погашения госбумаг на 290 млрд. руб. Краткосрочно, котировки ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением на снижении глобального аппетита к риску на рынках

СД Роснефти (ПОКУПАТЬ) 20 августа даст рекомендации по дивидендам за I полугодие - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: С учетом текущей дивидендной политики Роснефти (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) мы полагаем, что акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам 1 полугодия. Дивиденд за 1 полугодие 2021 г. может составить порядка 18 руб./акцию, что дает ориентировочно 3,2% доходности. Мы рекомендуем «покупать» акции Роснефти с целью в 645 руб. за акцию.

Росавиация выдала Аэрофлоту (ПОКУПАТЬ) допуски на выполнение рейсов из регионов за рубеж - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Полагаем, что временная приостановка перелетов в Таиланд не сильно скажется на операционных показателях компании, поскольку рейсы в эту страну из-за коронавирусных ограничений осуществлялись не так часто. В то же время, расширение географии полетов в Мексику, а также другие страны ближайшего зарубежья из регионов должно оказать положительное влияние на темпы восстановления пассажиропотока. Рекомендуем «покупать», целевой уровень 88 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»