ИАЦ «Альпари»: На торгах в Азии доллар продолжил укрепляться

В среду, 18 августа, торги по рублю закрылись снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 73,82 руб., евро/рубль — на 0,43%, до 86,47 руб., фунт/рубль — на 0,50%, до 101,56 руб.

Утренняя сессия открылась снижением по рублевым парам на фоне дорожающей нефти. С открытием дневной сессии трейдеры стали избавляться от российской валюты из-за ухода от риска на валютном рынке. Они проявляли осторожность, отказываясь от покупок рисковых активов перед публикацией протокола ФРС США.

Курс доллара повышался до 73,83 руб. на фоне укрепления доллара и падения цен на нефть. После публикации протоколов ФРС США рубль укреплялся до 73,58 руб., но в итоге все равно закрылся в минусе.

Протокол июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) оказал понижательное давление на аппетит к риску, поскольку он отразил расхождение в комментариях политиков в пользу корректировки денежно-кредитной политики. Члены FOMC выразили неудовлетворенность восстановлением занятости. Также одни боятся инфляции, других беспокоит рынок труда. Нет общего понимания, когда начать сокращать QE и на сколько. Ясно одно, сокращение покупок облигаций произойдёт скоро. Многие эксперты ожидают, что ФРС объявит о сокращении на заседании по денежной политике 21–22 сентября.

В четверг, 19 августа, на торгах в Азии доллар продолжил укрепление по всему рынку. Цена на нефть держится и торгуется в плюсе. После протоколов заседания ФРС США фокус внимания трейдеров и инвесторов сместился на ежегодную конференцию ФРС в Джексон Хоул, которая пройдёт на следующей неделе, и возможно на ней Джером Пауэлл сообщит о следующих шагах ЦБ. А значит, до конца месяца сохранится неопределённость для валют развивающихся стран.

С открытия рубль подешевел на 0,17%, до 73,94 руб. Сопротивлением выступает зона 74,15–74,30 руб. Падение пока сдерживается небольшим ростом нефтяных котировок. После выхода протокола ФРС США для рубля возросли риски вернуться к уровню 74,75 руб.

Фондовый рынок

В среду торги по российским индексам завершились снижением. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум и упал на 0,45%, до 3925,17 пункта. Индекс РТС поднялся до 1695,41 и упал на 0,86%, до 1675,21. Индексу РТС не хватило 0,04 пункта, чтобы обновить свой максимум.

Внешний фон изменился после выхода протоколов заседания ФРС США. Индекс SP500 упал на 1,07%. Рубль подешевел. Цена на нефть снизилась. На торгах в Азии доллар продолжил наступать по всем фронтам. Индекс доллара пробил сопротивление 93,20. По нему открылась дорога к уровню 93,90. Если коррекция в Европе не начнется, давление на индексы усилится. А так общий настрой по индексам сохраняется на рост.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»