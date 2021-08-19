Росбанк: Волнение нарастает

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Волнение нарастает. Американский индекс S&P 500 закрылся снижением на 1.0% после публикации протокола июльского заседания ФРС США, подтвердившего сигналы о готовности регулятора к началу сворачивания стимулов уже в этом году. В Европе индексы показали умеренный негатив (Stoxx 600 прибавил 0.1%), но в соответствии с динамикой фьючерсов могут стартовать сегодня на 1.5-2.0% ниже вчерашнего закрытия. Азиатские акции также отступили в «красную» зону (-0.5/-2.0%) на фоне просадки акций ИТ-сектора, отражая опасения касательно рисков ужесточения регулирования в Китае.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций завершила среду у 1.26% годовых. Большинство представителей ФРС США поддержали на июльском заседании целесообразность сворачивания количественных стимулов до конца текущего года. Пока это не дает представления о темпах и сроках возможных действий, и тем более о рисках ускорения ужесточения процентной политики, поэтому повышательного давления на среднесрочные и долгосрочные ставки не наблюдается.

Сырьевой рынок: Временное укрепление доллара США вызвало коррекцию сырьевых котировок. На этом фоне нефть Brent устремилась вниз к $67/барр., несмотря на снижение недельных запасов в США по данным института API и Минэнерго США. Тройская унция золота сместилась ближе к нижней границе интервала $1775-1795.

Мировые валюты: Евро не удержался на уровне 1.17. Более быстрое сокращение программы выкупа активов в США пока расценивается как позиционный риск вследствие ухудшения условий фондирования — в моменте это ослабляет позиции евро. Сегодняшние недельные данные по рынку труда в США (15:30 мск) могут оказать номинальную поддержку европейской валюте, однако до конца месяца мы можем увидеть рост волатильности пары евро-доллар в интервале 1.16-1.17.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Очередные успешные аукционы приближают Минфин к раннему закрытию цели по локальным заимствованиям в 2021 году. После размещения вчера бумаг на 126 млрд руб. остаток к предложению на локальных аукционах до конца года составляет 691 млрд руб. Эта оценка не принимает во внимание погашение выпуска ОФЗ-ПД 25083 (350 млрд руб.) в декабре, но подкреплена исключительно сильным спросом. Вчера на долю исполненных заявок по неконкурентной цене пришлись 43 млрд руб., или 34% от общего размещения, — в абсолютном выражении самый крупный показатель в рамках одного аукционного дня для новых серий ОФЗ-ПД, размещаемых после 14 июня.

Тактический расклад сил в сегменте ОФЗ — выраженный спрос на первичном рынке, отсутствие у Минфина грандиозных планов по займам, нормализация недельных данных по инфляции — выглядит подходящим для начала нисходящего тренда в доходности. Осталось прояснить лишь более долгосрочные вопросы, такие как темп сворачивания стимулов от ФРС США и готовность ЦБ РФ вернуться к снижению ключевой ставки в ближайшие кварталы (в т.ч. учитывая сообщения о желании МинЭка нарастить бюджетные расходы).

Макроэкономика: Символическая недельная дефляция. По оценке Росстата, за период c 10 по 16 августа было зафиксировано снижение потребительских цен на 0.01%, при этом среднесуточная дефляция за первые шестнадцать дней августа составила 0.002%. Годовая оценка осталась в пределах 6.5% г/г ввиду сопоставимой инфляции в начале августа годом ранее.

Недельный прирост цен был замечен среди некоторых продовольственных товаров (свинина +0.9%, сосиски, баранина, сыр +0.2%) и отчасти перевесил сезонную дефляцию на плодоовощную продукцию. Фрукты и овощи в среднем стали дешевле на 2.0% н/н, в том числе за счет снижения цен на морковь -7.6% н/н, картофель -3.9% н/н, огурцы -3.9% н/н, помидоры -3.4% н/н. Среди топливных цен поступил не очень хороший сигнал: бензин показал рекордный прирост цен с января, прибавив 0.37% н/н.

Подобная картина сохраняет некоторую интригу относительно возможных действий Банка России на сентябрьском заседании, однако предстоящие релизы недельной и месячной инфляции, а также опроса инфляционных ожиданий помогут прояснить ситуацию. Мы полагаем, что аргументы ястребиной политики в моменте ослабли и по мере замедления инфляции в августе-начале сентября позволят удержать ключевую ставку на уровне 6.5%.