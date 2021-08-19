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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 августа: 4 223,3101 руб/1 г золота и 55,9100/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 223,3101 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,9100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 376,0701 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 930,7300 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,7501 р. (0,35%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5500 р. (0,97%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,9100 р. (1,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 178,1401 р. (2,92%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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