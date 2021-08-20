«Фридом Финанс»: Публикация протоколов заседания FOMC остудила пыл «быков»

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 18 августа американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,07%, до 4400 пунктов. Dow Jones потерял 1,08%, а Nasdaq опустился на 0,89%. Позитивную динамику продемонстрировал только сектор циклических потребительских товаров (+0,15%). В аутсайдерах оказались энергетические компании (-2,4%) на фоне продолжающегося снижения нефтяных котировок.

· Lowe's (LOW: +9,6%) отчиталась за 2-й квартал 2021-го выше ожиданий инвесторов по выручке и EPS. Отмечаем сохранение импульса продаж в августе, а также позитивный годовой прогноз от менеджмента.

· Квартальный отчет TJX Cos. (TJX: +6%) также порадовал ростом выручки и EPS. Маржинальность продаж компенсировала дополнительные расходы на грузоперевозки.

· Производитель полупроводников Cree (CREE: -9,2%) отчитался на уровне ожиданий, но прогнозы по выручке и маржинальности вызывают беспокойство.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать негативную динамику на фоне неуверенной макростатистики. Опубликованные вчера протоколы заседания FOMC от 27-28 июля указали на намерение большинства членов комитета начать сокращение программы QE уже в ближайшее время, завершив его до повышения ключевой ставки в 2022-м. Впрочем, некоторые чиновники призывали дождаться более значительного прогресса на рынке труда, однако июльские данные указывают, что он восстанавливается быстрее ожиданий. Следовательно, ФРС может начать сворачивать выкуп активов немного раньше, чем того ожидал рынок. До публикации последних протоколов инвестсообщество ожидало некоторых сигналов от ФРС на эту тему ближе к заседанию FOMC 21-22 сентября. Затем участники рынка предполагали, что о сворачивании программы количественного смягчения будет объявлено в ноябре-декабре, а начнется оно в 4-м квартале 2021-го — 1-м квартале 2022-го.

В фокусе внимания инвесторов по-прежнему всплеск заболеваемости COVID-19. Планируется, что с 20 сентября в США начнется широкое распространение прививок-бустеров. Такое решение было принято на фоне данных о снижении эффективности вакцин и ускоренном распространении новых штаммов вируса. При этом большинство заражений и тяжелых случаев протекания заболевания приходится на невакцинированное население, поэтому в приоритете остается первичная вакцинация, темпы которой выросли до уровней конца июня.

Азиатские фондовые площадки показали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng потерял 2,13%, китайский CSI 300 снизился на 0,66%, а японский Nikkei 225 упал на 1,1%. EuroStoxx 50 сокращается на 1,92%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис сохраняется на уровне 1,27%. Цена на фьючерс Brent снижается до $66 за баррель. Золото торгуется на уровне $1790 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350-4400 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус предполагает снижение показателя до 368 тыс. по сравнению с 375 тыс. неделей ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 59 пунктов, отражая ожидания более скорого сокращения программы QE по сравнению с прежними прогнозами рынка.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде, демонстрируя краткосрочную коррекцию. Сегодня бенчмарк может найти поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже этой линии. В этом случае ближайшая поддержка будет находиться на уровне 4235 пунктов.