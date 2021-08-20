ПСБ: Финансовые результаты Газпром нефти по итогам 2 кв. 2021 г.

Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 2 кв. 2021 г. представила Газпром нефть. Результаты оказались сильными, как мы ожидали, вследствие роста цен на энергоносители и за счет «низкой» базы прошлого года. Мы оцениваем результаты Газпром нефти за 2 кв. 2021 г. умеренно положительно, особенно подчеркивая рост рентабельности по EBITDA. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпром нефти с целевым уровнем 490 руб., что предполагает апсайд в 17% от текущей цены.

Газпром нефть отчиталась за 2 кв. 2021 г. – сильнее ожиданий. Выручка выросла на 82% г/г – до 726,7 млрд руб., что было обусловлено в основном увеличением цен на нефть и нефтепродукты. Объемы реализации нефти и нефтепродуктов Газпром нефти за период выросли на 7% г/г, до 18 млн т, за счет увеличения продаж нефтепродуктов в страны СНГ и на внутреннем рынке, тогда как продажи нефти сократились. Добыча углеводородов при этом выросла на 2% г/г - до 179,9 млн бнэ.

EBITDA Газпром нефти за период выросла в 3,3 раза – до 218,56 млрд руб., а скорректированная – в 2,9 раза, до 241 млрд руб. (c учетом доли ассоциированных и совместно контролируемых компаний). Рентабельность EBITDA подскочила до 30% и 33% соответственно, что мы считаем очень хорошим результатом. Рост EBITDA также произошел благодаря восстановлению цен на нефть и нефтепродукты во 2 кв. 2021 г. и росту продаж нефтепродуктов. Также отметим и заметный рост операционной прибыли компании – до 135,9 млрд руб. против 8,4 млрд руб. во 2 кв. 2020 г.

Чистая прибыль Газпром нефти во 2 кв. 2021 г. составила 133 млрд руб. против 22 млрд руб. годом ранее. Также выросла доля в прибыли ассоциированных компаний – до 25,4 млрд руб. против 4,3 млрд руб. во 2 кв. 2020 г.

Газпром нефть нарастила за период свободный денежный поток – до 162 млрд руб. (во 2 кв. 2020 г. показатель был отрицательным) за счет увеличения денежного потока от операционной деятельности в 6,7 раз – до 257,9 млрд руб. и снижения капзатрат на 15% - до 95,8 млрд руб. в рамках оптимизации расходов в связи с участием в сделке ОПЕК+.

Долговая нагрузка Газпром нефти сократилась, коэффициент чистый долг/EBITDA составил 0,59х, что является весьма комфортным уровнем.

Мы оцениваем результаты Газпром нефти за 2 кв. 2021 г. умеренно положительно, особенно подчеркивая рост рентабельности по EBITDA. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпром нефти с целевым уровнем 490 руб., что предполагает апсайд в 17% от текущей цены.