ИАЦ «Альпари»: Никто не сопротивляется продажам

Российский фондовый рынок в четверг оказался в зоне продаж. Внешний фон значительно ухудшился, да что там - вокруг сплошной минор, и рынок направился следом за ним.

Индекс МосБиржи упал до 3851 пункта и легко может падать к 3800, раз инвесторы решили избавиться от перекупленности одним махом. Индекс РТС просел к 1634 пунктам и способен отойти к 1625 пунктам.

В плюсе смогли удержаться защитные бумаги: от «Полюс Золота» — выигрывает за счет роста интереса к безопасным активам, которым золото как раз и является, до «ФосАгро» и «Алроса». Среди «голубых фишек» равновесие удается удержать бумагам «МТС» и «Магнита».

Под давлением который день акции компаний металлургического сектора. Здесь продажи идут после китайский статистики, которая показала сокращение растущего импульса в экономике. Нет драйва — нет спроса на металлы. В лапах у «медведей» уже несколько дней находятся бумаги «Северстали», «НЛМК» и «Русала».

Хуже рынка выглядят и бумаги компаний нефтегазового сектора. Здесь все понятно: баррель Brent рухнул к $66 на фоне новых страхов по поводу распространения коронавируса и под давлением дорогого доллара, потянув за собой акции. Бумаги «Роснефти» упали к минимуму за два месяца, области 532 руб., и могут отступать к 530 руб. легко и свободно. Банковский сектор торгуется с заметными продажами, акции «Сбербанка» отошли к 329 руб. — здесь сработал и технический фактор коррекции после недавнего обновления пиковых отметок, и рыночное давление.

Доллар США неплохо дорожает, но стоит признать, что именно сегодня у «американца» поддержка со всех сторон. Гринбек стоит 73,26 руб. и следует к 74,50 руб. Евро торгуется по 86,76 руб. и по-прежнему умещается в рамки отметок 86-88 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»