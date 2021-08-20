Комментарии

ПСБ: При ухудшении внешнего фона нефть Brent может протестировать нижнюю границу диапазона 65-70 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent сегодня отскакивают после вчерашнего снижения к уровням мая (ближайший фьючерс уходил ниже 66 долл./барр.). Но глобально сырье остается под давлением на фоне рисков по балансу и опасений по экономике КНР. Намеки ФРС о возможном сворачивании программы выкупа активов в этом году также не способствуют росту интереса спекулянтов к нефти. На сегодня ждем попыток нефти Brent вернуться к 67+ долл./барр. Среднесрочно актуальным считаем диапазон 65-70 долл./барр. и видим риски теста нижней границе при ухудшении внешнего фона. ПАО "Промсвязьбанк"

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



