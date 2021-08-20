«Фридом Финанс»: ФРС запустила распродажи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи продолжил снижение. Внешние площадки отреагировали продажами на публикацию протоколов июльского заседания ФРС. Из представленных документов следует, что сворачивание программы выкупа активов может начаться уже в текущем году. В роли защитных на отечественном рынке выступили акции Мосэнерго (+1,53%). В аутсайдерах после выхода отчета по МСФО за второй квартал и прогнозов на второе полугодие оказались бумаги Qiwi (-5,41%). Пара USD/RUB поднялась выше 74,00.

МТС (+0,09%) отчиталась за второй квартал по МСФО. Абонентская база компании расширилась до 78,6 млн, восстановившись к допандемийным уровням. Минимальный ежемесячный тариф на услуги сотовой связи в России повысился на 16%, до 326 руб. На этом фоне выручка МТС в отчетном периоде увеличилась на впечатляющие 9,2% г/г, а чистая прибыль превысила 17 млрд руб. Эта динамика дала менеджменту оператора связи основания для повышения прогноза роста выручки по итогам года с предыдущих 4% до более высоких, но по-прежнему измеряемых однозначными величинами уровней.

Черкизово (-2,32%) представило результаты по МСФО за апрель-июнь. Выручка и прибыль группы достигла квартальных максимумов на уровне 39,77 млрд и 6,7 млрд руб. соответственно. В расширение производства продуктов переработки свинины и мяса птицы компания планирует инвестировать более 80 млрд руб. В этой связи активы Черкизово увеличатся приблизительно на 50%, а соотношение NetDebt/EBITDA в период активного финансирования данных расходов превысит 3х. В условиях общего снижения на рынке данные новости вызвали настороженность у инвестсообщества.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Мосбиржи: 3815-3885 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 74,20-74,85.