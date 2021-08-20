ПСБ: Котировки среднесрочных и длинных госбумаг вчера оказались под давлением усиления внешнего негатива

Котировки среднесрочных и длинных госбумаг вчера оказались под давлением усиления внешнего негатива, вызванного «ястребиными» сигналами ФРС относительно возможного начала сворачивания стимулов уже в текущем году. В результате, доходность 5-летних ОФЗ составила 6,83% годовых (+4 б.п.), 10-летних – 6,96% годовых (+7 б.п.).

Ситуация на рынках остается неустойчивой, что, вероятно, не позволит возобновить рост котировок локального рублевого долга в краткосрочной перспективе. На текущий момент высоковероятен сценарий перехода котировок длинных ОФЗ в боковик на ближайший месяц, границами которого выступят уровни доходностей 6,8%-7,0% годовых. Ранее в диапазоне 7,0%-7,3% годовых 10-летних находились 4 месяца – с середины марта по середину июля.

Среднесрочно мы по-прежнему позитивно смотрим на длинные ОФЗ; до конца года ожидаем дальнейшее снижение доходностей (к 6,7%-6,8% годовых по 10-летке) по мере затухания инфляционных процессов. В этом ключе, при росте волатильности рекомендуем накапливать длинные выпуски; отдаем предпочтение новым бумагам, доходности которых все еще торгуются с премией порядка 15 б.п. к «досанкционной» кривой.

ПАО "Промсвязьбанк"