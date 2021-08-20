«Открытие»: Российский рынок снял краткосрочную перекупленность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Впрочем, краткосрочная перепроданность активов может привести к коррекции в пятницу.

Азиатские индексы преимущественно в минусе, но сырьевые контракты торгуются в плюсе. Индекс доллара незначительно снижается, хотя сырьевые валюты остаются под небольшим давлением. Рубль на утренней сессии остаётся стабильным.

Внешний календарь достаточно пуст, а вот в России отчётность по МСФО предоставят «Ленэнерго», «Московская Биржа», «Распадская».

Российский рынок снял краткосрочную перекупленность

В текущем году было только четыре сессии, на которых индекс МосБиржи показал более сильное снижение. Протокол заседания ФРС вряд ли стоит считать причиной, поскольку о сокращении покупки облигаций уже нынешней осенью говорили многие представители американского регулятора. Скорее можно говорить об актуализации страхов, что программа будет полностью свёрнута в середине 2022, а после этого начнётся повышение ставки. Тем не менее, протокол стал в большей степени поводом для фиксации прибыли на перегретых рынках. Слишком сокрушительную победу и чрезмерные надежды на вечные стимулы закладывали инвесторы. Как итог, незаметное и ставшее очевидным изменение восприятие риска развернуло активы в противоположную сторону движения. Доллар на максимуме за девять месяцев, нефть на минимуме за три месяца, а рынки стремительно отходят от своих исторических максимумов. Российский рынок долго пытался расти на фоне постоянного притока новых инвесторов, но и этой подпитки ликвидности уже не хватает. Поэтому не удивляет то, что самый разогретый финансовый сектор оказался в числе аутсайдеров на разгромной сессии. С начала года сектор демонстрировал рост более 60%.

По итогам торгов 19 августа Индекс МосБиржи — 3853,98 п. (-1,8%), а Индекс РТС — 1635,63 п. (-2,4%).

2 сектора выросли и 8 завершили день с потерями. Самое большое снижение в отраслевых индексах нефти и газа (-2,1%), а также финансах (-2,91%). В плюсе смогли завершить день телекоммуникации (+0,16%), а также информационные технологии (+0,1%).

«Магнит» сообщает о росте чистой прибыли по МСФО в I полугодии на 34,6% до 22,9 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%. Общая выручка увеличилась на 7,7% до 822,2 млрд рублей. Соотношение чистый долг к IBITDA составило 1,2X к 30 июня. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 4,7%. Чистое открытие магазинов составило 926 единиц.

N+Group отчиталась о росте выручки на 31,5% в I полугодии до $6,506 млрд. скорректированная EBITDA увеличилась до $1,890 млрд по сравнению с $756 млн годом ранее. Чистый долг сократился на 17,4% по сравнению с состоянием на 31 декабря 2020 до $8,116 млрд.

Позитивную динамику сектора телекоммуникаций во многом поддержали бумаги МТС на фоне отчётности за II квартал. Выручка выросла на 10,6% г/г до 128,6 млрд рублей. Скорректированная OIBDA увеличился на 10,2% г/г до 57,2 млрд рублей. Чистая прибыль акционеров выросла на 11,8% г/г до 17,2 млрд руб. Капитальные затраты увеличились на 28,3% г/г до 25,8 млрд рублей. Чистый долг увеличился на 23,4% г/г до 348,5 млрд руб, а соотношение Чистый долг/EBITDA выросло до 1,6X относительно 1,3X годом ранее. Однако рост долга во многом происходит на фоне разворачивания сетей 5G. Тем не менее, компания повысила прогноз на 2021 год и ожидает рост выручки в рамках однозначного процентаhigh-single-digit growth), а также рост OIBDA, который должен составить, как минимум 5% при сохранении прогноза по уровню капзатрат 100–110 млрд рублей.

Логичным уровнем поддержки кажется отметка 3800 пунктов по индексу МосБиржи, но подобное снижение даже сложно назвать коррекцией. При более негативном сценарии индекс может откатиться до 3650 пунктов, где продажи уже не будут иметь большого смысла. Впрочем, текущее снижение также можно будет назвать коррекцией, если индекс МосБиржи закроет день ниже 3800 пунктов, но вряд ли это случиться на текущей неделе.

Рубль оказался сильнее коллег по сырьевому сектору

Рубль слабел в течение дня, но его потери были не столь значительные, как у многих других валют риска. AUD терял почти 1,2%, а NZD более 0,8%. В Новой Зеландии и Австралии установлены довольно жёсткие меры социальной дистанции, хотя уровень распространения COVID-19-Delta уже не столь высокий.

Возможно, что рубль почувствовал себя более уверенно на новостях о том, что «Спутник-V» адоптировали к штамму Delta. Соответственно, данное решение может оказаться очередной промежуточной, хотя и не окончательной победой над COVID-19.

На Forex доллар настойчиво укреплялся. DXY повышался более чем на 0,45% и торговался под отметкой 93,60 п. Однако также отметим, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам снижалась до 1,23%, но позже к вечеру почти скорректировалась до 1,25%, а это уже определённый признак успокоения. Из ведущих валют отметим ослабление фунта стерлингов более чем на 0,8%. В Банке Англии пока не видят необходимости повышать ставку, а значит политика регуляторов США и Великобритании начнёт расходиться.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,56 (+0,45%),

USD-RUB – 74,20 (+0,51%),

EUR-RUB – 86,60 (+0,15%),

EUR-USD - $1,168 (-0,27%),

GBP-USD - $1,363 (-0,84%),

USD-JPY – 109,73 (-0,05%).

Американский рынок быстро успокаивается по поводу планов ФРС

Торги в США, как и на других рынках, начинались негативно. Однако индексы S&P 500 и NASDAQ смогли завершить день в плюсе. В самом деле, если Delta-штамм коронавируса распространяется, то вновь можно вспомнить о востребованности информационных технологий. Что же до планов ФРС, то протокол заседания это планы в июле, а при ухудшении экономической ситуации всё ещё может поменяться.

Два представителя американского сената неожиданно сдали положительный тест на коронавирус. Университет Оксфорда обнаружил, что через 4-5 месяцев эффективность вакцин Pfizer (-1,03%) и AstraZeneca (-0,42%) начинает существенно снижаться. Впрочем, пока американская экономика пытается это не замечать.

Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 29 тыс. до 348 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился до 19,4 п. в августе с 21,9 п. в июле. Индекс опережающих экономических индикаторов вырос в июле на 0,9%.

Про корпоративную сферу отметим то, что производитель сетевого оборудования Cisco Systems (+3,84%) и производитель графических карт Nvidia Corp. (+3,98%) отчитались лучше рынка. Cisco Systems даже успела высказать осторожность по поводу результатов текущего квартала, но рынок быстро забыл об этом.

5 секторов снизились и 6 выросли. Самые большие потери в энергетике (-2,65%), а самый сильный рост в технологиях (+0,99%).

По итогам торгов:

DJIA - 34894,12 п. (-0,19%),

S&P 500 - 4405,80 п. (+0,13%),

NASDAQ - 14541,79 п. (+0,11%).

IT-сектор в Гонконге и автомобилестроители в Японии продолжают активное падение

Азиатские рынки проигнорировали отскок американских индексов и придерживались негативной динамики. Страхи перед новой волной коронавируса продолжают доминировать при неуверенности в стимулах.

В Китае Народный Банк сохранил ставки для премиальных заёмщиков на прежних уровнях 3,85% на год и 4,65% на пять лет. Однако на рынке всё же усиливаются ожидания, что в ближайшее время могут быть вновь снижены требования к резервам банков, а власти страны объявят об очередных инфраструктурных проектах. Акции China Telecom Corp. в свой первый день торгов в Шанхае умудрились подскочить на 20%, игнорируя тот факт, что компания включена в черный список США. Однако в Гонконге бумага теряла более 6%. В ближайшее время ожидается размещение в Шанхае акций China Mobile и China United Network. В Гонконге падение продолжается в акциях компаний технологичного сектора.

В Японии инфляция продолжает демонстрировать волатильность. Общенациональный индекс потребительских цен замедлил своё снижение в июле до -0,3% с -0,5% в июне, а вот базовый индекс, напротив, ускорил своё снижение до -0,2% с роста на 0,2% в июне. Впрочем, ожидалось более активное падение базового индекса на -0,4%. Накануне Toyota Motor объявила о том, что в сентябре сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов. Негативные новости от Toyota также отразились и на бумагах других автомобилестроителей.

На Forex доллар незначительно слабел. DXY всё ещё оставался выше 93,50 пунктов. AUD и CAD слабели на 0,2% и 0,3%, а вот NZD уже начинает корректировать свою перепроданность.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 26965,27 п. (-1,16%),

Hang Seng - 24753,76 п. (-2,22%),

Shanghai Composite - 3396,29 п. (-2,00%).

Сырьевые контракты корректируют недельные потери

Сырьевой рынок демонстрирует желание скорректировать чрезмерные распродажи прошедшей недели. Контракты металлов и нефти растут на торгах в пятницу.

Нефть дешевела шесть сессий подряд. Соответственно, можно говорить о локальной перепроданности актива. Впрочем, потери в нефтяных контрактах также фиксируются уже три недели подряд. Столь негативная динамика проявляется на фоне распространения Delta-штамма коронавируса, против которого созданные вакцины обладают низкой эффективностью. Карантинные меры приняты в Японии, КНР, Филиппинах, Таиланде, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Плюс к этому близится завершение высокого сезона спроса на бензин в северном полушарии. Тем не менее, в техническом плане нефть выглядит излишне перепроданной и может завершить пятничные торги отскоком.

По состоянию на 9:00 мск:

Brent - $66,62 (+0,26%),

WTI - $63,72 (+0,35%),

Золото - $1788 (+0,27%),

Медь - $9005,91 (+1,09%),

Никель - $18570 (+1,01%).



