Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 августа: 4 263,0400 руб/1 г золота и 55,6400/1 г серебра ЦБ РФ с 20 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 263,0400 руб.

1 грамм серебра - 55,6400 руб.

1 грамм платины - 2 314,8501 руб.

1 грамм палладия - 5 669,1201 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,7299 р. (0,94%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2700 р. (0,48%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 61,2201 р. (2,58%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 261,6100 р. (4,41%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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