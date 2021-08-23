«Фридом Финанс»: Дивдоходность акций Qiwi может составить около 3,1%

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,3%, следуя за динамикой нефтяных котировок и фьючерсов на ведущие фондовые индексы США.

Рынок, по всей видимости, корректирует позиции в преддверии конференции в Джексон-Хоул, запланированной на 26–28 августа. Ее итоги, судя по характеру информации, поступающей от регуляторов, будут способствовать охлаждению спроса.

Акции «Распадской» подскочили на 30% после публикации результатов по МСФО за первое полугодие. Отчет свидетельствует о росте чистой прибыли и выручки за этот период в 2,1 раза (до $74 млн) и на 74% ($181 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Начиная с первого квартала 2021-го «Распадская» отражает в отчетности результаты с учетом показателей ОАО ОУК «Южкузбассуголь», активы которого были консолидированы в конце декабря 2020 года. В силу регуляторных, санкционных и традиционных для отрасли технологических рисков рынок ранее лишь постепенно учитывал эти изменения в справедливых оценках стоимости объединенной компании в средне- и долгосрочной перспективе. Однако после выхода сильной финансовой статистики этот процесс ускорился. При этом потенциал пересмотра оценок справедливой стоимости «Распадской» за счет кратко- и среднесрочных факторов еще сохраняется и составляет 10–15% относительно текущих цен.

Совет директоров «Распадской» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 23 руб. на акцию. Мы считаем, что, несмотря на увеличение масштабов бизнеса, основные принципы дивидендной политики компании останутся неизменными, но она будет немного скорректирована. Так, эмитент будет выплачивать дивиденды раз в полгода, а размер этих выплат будет определяться исходя из показателей консолидированной отчетности по МСФО: акционерам будет распределяться не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Согласно предыдущей дивполитике, компания осуществляла выплаты дивидендов при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2х.

Акции Qiwi снижаются после выхода статистики по МСФО за первый квартал и публикации прогнозов менеджмента на второе полугодие. С одной стороны, показатели выручки и прибыли компании превысили рыночные прогнозы. Однако компания, улучшив прогнозы продаж на текущий год (с 10–20% г/г до 15–25% г/г), воздержалась от изменения прогноза чистой прибыли: по-прежнему ожидается, что этот показатель (с учетом корректировок) снизится на 15–30% г/г. Как следствие, рынок опасается, что менеджмент ожидает ухудшения статистики компании под влиянием рисков, связанных с регулированием букмекерской деятельности. Однако эти факторы, по нашему мнению, уже с существенным запасом отражены в рыночных оценочных дисконтах справедливой стоимости компании.

Совет директоров Qiwi рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2-й квартал 2021-го $0,3 на одну бумагу. В марте текущего года был установлен коэффициент выплаты дивидендов на 2021-й на уровне не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Ранее Qiwi уже распределила акционерам выплаты за 1-й квартал в размере $0,22 на бумагу. Таким образом, дивдоходность акции эмитента может составить около 3,1%. Дата закрытия реестра акционеров уже скоро: бумаги будут торговаться «с дивидендами» по 3 сентября включительно.

Хуже рынка сегодня выглядят акции НЛМК. ФАС РФ проведет следующее рассмотрение дела в отношении комбината по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат 9 сентября. Статус ПАО «Газпром» изменен с юрлица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, на заинтересованное лицо (как и по делу ММК). При наличии такого статуса обстоятельства дела могут быть исследованы более тщательно. По оценкам экспертов, в рамках негативного сценария размер штрафа сократит оценочную чистую прибыль НЛМК за полный год на 15–20%. Рыночные оценки справедливой стоимости компании при этом, впрочем, хотя и снизятся на 10–15%, но останутся на уровне сравнительно высокого (выражаемого двузначным числом), показателя.

В пятницу преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. Целевой диапазон закрытия последних торгов недели для индекса Мосбиржи: 3810–3895 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,10–74,90 и 86,40–87,25 соответственно.