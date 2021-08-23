«Фридом Финанс»: S&P 500 проведет торги в диапазоне 4350-4400 пунктов

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 19 августа американские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс S&P 500 вырос на скромные 0,13%, до 4406 пунктов. Dow Jones потерял 0,19%, а Nasdaq прибавил 0,11%. Под давлением оказались циклические компании. На фоне продолжающегося падения нефтяных котировок энергетические корпорации попали в число аутсайдеров (-2,65%), сектор сырья и материалов также показал выраженную негативную динамику (-0,93%). Лидерами роста стали ИТ-сектор (+0,99%) и компании сектора недвижимости (+0,92%).

Macy's (M: +19,6%) превзошла ожидания рынка по прибыли и выручке за 2-й квартал 2021-го. Компания повысила прогноз на полный 2021 год, а также объявила buy back на $500 млн. Квартальные результаты Cisco Systems (CSCO: +3,8%) превысили консенсус. Рост заказов составил 31% г/г, что является лучшим показателем за последнее десятилетие. Менеджмент Robinhood Markets (HOOD: -10,3%) ожидает снижения торговой активности в 3-м квартале и значительного сокращения темпов роста клиентской базы по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать негативную динамику на фоне ожиданий скорого сворачивания программы QE в США. Ситуация на рынке труда, которая является одним из важнейших факторов, определяющих параметры денежно-кредитной политики ФРС, продолжает улучшаться. Согласно опубликованным в четверг данным, количество заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось до минимального уровня с марта 2020 года (348 тыс.) и оказалось ниже консенсуса (368 тыс.) и показателя предыдущего периода (377 тыс.).

Ожидания сокращения программы QE привели к укреплению американской валюты. Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно основных мировых валют, вырос до 93,57 — максимального уровня в текущем году, что оказывает давление на сырьевые товары. Котировки американского сорта нефти WTI с начала недели потеряли 7,2% и находятся на 15,6% ниже максимальных отметок года. Не помогла черному золоту и статистика от Минэнерго США, которая отразила снижение коммерческих запасов сырья на 3,2 млн баррелей, а нефтепродуктов – на 2,1 млн за неделю, завершившуюся 13 августа.

Не добавляет оптимизма инвесторам и высокий уровень заражений коронавирусом. Смертность от COVID-19 в США находится на максимумах с февраля текущего года.

Азиатские фондовые площадки продолжают демонстрировать негативную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,84%, китайский CSI 300 потерял 1,91%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,98%. EuroStoxx 50 сокращается на 0,04%. Аппетит к риску неуверенный. Доходность 10-летних трежерис упала до 1,24%. Цена на фьючерс Brent корректируется до $66,4 за баррель. Золото торгуется на уровне $1784 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 55 пунктов, отражая ожидания более скорого сокращения программы QE, чем ранее прогнозировал рынок.

S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок склонен выкупать просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и на краткосрочном горизонте может возобновить рост в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель «быков» — уровень 4490–4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов.