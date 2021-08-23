Комментарии

ПСБ: Распадская представила феноменально сильные для угольной отрасли финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2021 г.

Мировой спрос на сталь, а соответственно и на уголь способствовал уверенному росту бизнеса: выручка компании с прошлого года увеличилась более чем на 100%, а EBITDA - более чем в 2 раза, достигнув исторически рекордных значений. Показатель рентабельности по EBITDA вырос до 45,4%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам отчетного периода в размере 23 руб./акцию, что соответствует доходности около 7,2% и в 4 раза выше предыдущего значения. Из настораживающих моментов, отметим, что мы ожидаем с средины осени плавного ухудшения ценовой конъюнктуры рынков сбыта и сокращения потребления угля в РФ. По нашим оценкам, по итогам года, даже с учетом ожидаемого замедления темпов роста отрасли дивдоходность акций Распадской может достичь 9,4% (на фоне роста дивидендов с 5,7 рубля на акцию до 23 рублей). Существенный отложенный спрос и  сильные финансовые показатели за 1-е полугодие позволят справиться с конъюнктурой замедляющегося рынка более плавно. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Распадской, однако ожидаем определенной коррекции в котировках на фоне мировой конъюнктуры.

ПАО «Промсвязьбанк»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
Закон об инвестиционной политике скоро появится в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги