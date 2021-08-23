ПСБ: Новую неделю мировые рынки начинают волной позитива

В понедельник ожидаем укрепления рубля и его закрепление у нижней границы нашего нового целевого диапазона 73,5 - 76,0 рубля за доллар

Сегодня утром на мировых рынках складывается весьма благоприятный внешний фон, в условиях которого индекс МосБиржи будет тяготеть к уровню 3900 пунктов

В начале текущей недели ждем сохранения умеренных покупок ОФЗ за счет сохранения внешнего оптимизма

Чистая прибыль МосБиржи (ПОКУПАТЬ) во 2 кв. по МСФО выросла на 2,8%, до 6,96 млрд руб. – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем, что МосБиржа отчиталась нейтрально. С одной стороны, отметим рост комиссионных доходов, который оказался значительным. С другой стороны, это почти нивелировалось сокращением процентных доходов и увеличением операционных расходов. Соответственно, ключевые финпоказатели (EBITDA, чистая прибыль) не показали заметного роста г/г.

EBITDA Распадской (-) в 1 полугодии составила $310 млн, выручка - $683 млн - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем результаты компании и отдельно отмечаем изменение советом директоров политики по дивидендам. СД также рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1 полугодия в размере 23 руб./акцию (доходность – 7%). Акции компании в пятницу резко преодолели нашу фундаментальную оценку (275 рублеи за акцию), и мы ставим ее на пересмотр. Мы позитивно смотрим на перспективы Распадскои. Компания во 2П 2021 продолжит удовлетворять отложенныи спрос на рынке, нивелируя риски со стороны Китая, которыи планирует сокращать выплавку стали, тем самым замедляя спрос на уголь.

ПАО «Промсвязьбанк»